¿Quién dirige a los Caminantes Blancos? Puede que con esta teoría sobre el final de temporada de 'Juego de Tronos' cambie todo

¡CUIDADO! No hace falta ni decir que esta noticia está llena de spoilers

'Juego de Tronos' ha dejado huérfanos a millones de espectadores. La serie de HBO no comenzará a rodar la octava y última temporada hasta octubre, por lo que no se prevé que su estreno llegue antes de 2019.

Esta larguísima espera se hará más llevadera con las teorías que los fans publican analizando cada plano del episodio "The Dragon and the Wolf" al detalle.

La última que se ha publicado se refiere a quién dirige realmente el ejército de Caminantes Blancos cuando al final del capítulo consiguen traspasar el Muro con ayuda del dragón Viseryon. Vemos al Rey de la Noche montado sobre el hijo de Daenerys, derribando el muro, dejando paso libre a todo el ejército de muertos.

Y ahí es cuando surge la nueva teoría: con la imagen de los caminantes atravesando la fortaleza que mantenía a salvo Poniente. Si paramos la secuencia, puede verse que el ejército forma la silueta de un lobo como el emblema de la casa Stark (solo que mirando hacia la izquierda, el lado contrario al emblema de la familia).

Imagen de los Caminantes Blancos atravesando el Muro en 'Juego de Tronos' | HBO

Casa Stark | HBO

The dead appear to form the Stark sigil at the end of 'The Dragon and the Wolf' #GameofThrones pic.twitter.com/vdz8M270bj