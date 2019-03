Todo lo que sabemos de la octava y última temporada de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' ha despedido su temporada más breve este domingo. La cadena HBO ha emitido el séptimo episodio de la penúltima temporada, titulado "The Dragon and the Wolf". Ahora que "Winter is here", la espera va a ser más larga de lo habitual. Pero, ¿qué sabemos hasta ahora de la octava y última temporada?

.- Octubre: es el mes en que comenzará a rodarse la octava temporada de 'Juego de Tronos', tal y como desveló el actor Nicolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister en la serie, en una entrevista. La razón de esperar tanto es que esta última temporada se grabará, al contrario de lo que había ocurrido hasta ahora, en invierno.

.- Seis: es el número de capítulos que tendrá la octava temporada. Será la más corta de la serie, ya que hasta esta séptima, todas las entregas han contado con 10 episodios, salvo la que acaba de terminar, que sólo ha tenido siete capítulos (eso sí, con el episodio más largo de 'Juego de Tronos').

.- 2019: es la fecha que se baraja en HBO para el estreno de la octava temporada de 'Juego de Tronos'. Según confirmó el director de programación de HBO, Casey Bloys, la fecha de estreno podría retrasarse hasta comienzos de 2019, debido al alto nivel de producción que exigirán los últimos capítulos de la serie. En el mejor de los casos, la octava temporada se podría ver en otoño de 2018.

.- Spin-off: es la última esperanza que tienen los seguidores de la serie. La cadena HBO ha confirmado que trabaja con George RR Martin, creador de las novelas en que se basa 'Juego de Tronos', en varias series centradas en historias o personajes que no se han podido desarrollar tanto en la serie. Martin dijo hace unos días que prepara hasta cinco. Lo que es seguro es David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de la serie, no participarán de estas nuevas historias.