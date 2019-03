Ha terminado 'Juego de Tronos', ahora ¿qué serie veo?

.- 'The Last Kingdom': en Netflix puedes encontrar esta serie que es la adaptación de la saga de novelas de 'The Saxon Stories', escritas por Bernard Cornwell.

.- 'The Shannara Chronicles': también en Netflix puedes disfrutar de esta serie con parte fantástica y reminiscencias mágicas con la que viajarás hasta las Cuatro Tierras, habitadas por elfos, trolls, druidas...

.- 'Vikings': en TNT puedes disfrutar de la última temporada de la serie de History Channel (el resto están disponibles en Netflix y HBO España). La serie creada por Michael Hirst y aprovecha a un héroe de la tradición nórdica, Ragnar Lothbrock, para contar cómo era este pueblo, tan fiero, tan bravo, y tan leal, honesto y comprometido.

.- 'The White Queen': la Guerra de las Dos Rosas es uno de los hechos históricos que inspiraron a George RR Martin para escribir 'Juego de Tronos'. La serie de la cadena BBC basada en las novelas de Philippa Gregory está disponible en HBO España.