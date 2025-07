Charlize Theron habla del director "malnacido" que intentó acosarla sexualmente y le advierte: "Sabes que eres tú"

Charlize Theron se ha sincerado más que nunca sobre el director "malnacido", como ella lo llama, que intentó sobrepasarse con ella en una supuesta audición para un papel. La actriz ya habló sobre este incidente en 2019, pero ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La ganadora de un Oscar ha estado promocionando su nueva película The Old Guard 2 y en una de las paradas del tour, en el podcast Call Her Daddy, ha recordado esa mala experiencia que tuvo en sus inicios como actriz.

La actriz recordaba cómo el cineasta le recibió en pijama cuando llegó a su casa: "Me puso la mano en la rodilla e intentó sobrepasarse", decía la actriz, algo que le hizo levantarse e irse inmediatamente.

"No sabía cómo era el proceso de audición. No sabía cómo te las arreglabas para ser actriz… ", explicaba la actriz aludiendo a su inocencia como novata en el mundo del cine.

"Mi agencia de modelos dijo que había un casting para esta película y que tendría que ir un sábado por la noche. Era la casa de este director. Mi vocecita interior me decía: 'Esto no está bien'. Pero luego, otra voz dentro de mí me decía: 'Bueno, no lo sé. Quizás sí lo esté'", contaba.

Charlize ha explicado por qué nunca ha revelado la identidad del director: "No quiero que la historia sea sobre él. No es porque lo esté protegiendo ni nada por el estilo".

La actriz y modelo ha contado cómo, cuando comenzó a hablar sobre lo que pasó, el director le escribió para justificar su comportamiento: "Se puso nervioso. Me oyó contar la historia y supo que se trataba de él, así que me escribió una carta muy falso intentando explicar su comportamiento y cómo debí haberlo malinterpretado, lo cual es clásico, ¿verdad? Es tan clásico".

Charlize Theron | Cordon Press

"Ni siquiera diré tu nombre porque sabes que eres el malnacido. Sabes que eres tú", dice Theron amenazadora.

"Si alguien me preguntara por él, sería completamente sincera, y él lo sabe. Me gusta que esté en la cuerda floja. No sabe cuándo va a llegar. Eso me gusta un poco más", alegaba la actriz.

Para concluir con el tema Charlize aclaraba: "No dejaré que un hijo de p*** me joda ningún día de la semana, pero cuando alguien te pilla desprevenido así...".

"Nunca iba a conseguir un papel esa noche. Lo supe en cuanto me fui. No estaba allí porque tuviera algún valor que aportar a su película. Solo me valoraban por una cosa", finalizaba la actriz.

A pesar de este episodio, la intérprete ha construido su carrera en Hollywood siendo a día de hoy una de las actrices con más renombre de la industria. Con el estreno de The Old Guard 2 el 2 de julio en Netflix, Charlize Theron continúa su trayectoria como protagonista en producciones de acción como Apex o The Odyssey, que se estrenan próximamente.