Mayim Bialik, de todo menos contenta con el final de 'The Big Bang Theory'

Después de que Jim Parsons se pronunciara tras ser el responsable del final de 'The Big Bang Theory' y de que los protagonistas de la ficción que se emite en Neox se despidieran "entre lágrimas", ha sido Mayim Bialik la última en hablar.

La actriz que da vida a Amy Farrah Fowler, actual mujer de Sheldon Cooper, se ha pronunciado en su blog con estas duras palabras:

"¿Estoy contenta? Por supuesto que no. Este ha sido mi trabajo desde que Melissa Rauch (Bernadette) y yo nos uniéramos al reparto como personajes regulares en la cuarta temporada. Me encanta mi trabajo. [...] Esto es muy duro. Me encanta venir al trabajo y pretender que soy Amy. Somos prácticamente una. Y pronto dejaré de interpretarla. [...] Creo que va a ser muy duro el no llorar cada día durante los próximos 23 episodios ".

Además, la actriz también señala en su blog la experiencia tan maravillosa que se lleva después de haber participado en una de las mejores sitcom de la historia: "Ser actor es algo increíblemente gratificante y terriblemente complejo. Ser un actor contratado en la comedia número uno de América es algo increíble. Y el hecho de que tantas personas nos hayan incluido en sus vidas y en sus familias es algo muy poderoso. [...] Y ahora tengo que empezar a pensar en el futuro. ¿A dónde me llevará la vida? ¿Cómo seguirá mi carrera? ¿Qué es lo que quiero? Sobre todo, me gustaría agradecer a los fans por querernos tanto y por hacer que este tren haya funcionado durante 12 años".