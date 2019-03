Jim Parsons rompe su silencio tras ser responsable del final de 'The Big Bang Theory'

Tras los emotivos mensajes de sus compañeros de reparto, Jim Parsons ha reaccionado a la noticia de que 'The Big Bang Theory' terminará con la 12 temporada (que comenzará el próximo mes de septiembre), tras ser "responsable" del final de la ficción que se emite en Neox.

Cómo hay que recordar el motivo de que esta sea la última tanda de episodios de la sitcom de CBS se debe a que el actor que interpreta a Sheldon Cooper no ha querido continuar pese al incentivo de 1 millón de dolares por episodio.

Ahora el actor se ha sincerado con sus seguidores con esta carta:

"Es difícil (casi imposible, en realidad) aceptar de verdad que esta es una imagen del primero de los 24 episodios finales que rodaremos para The Big Bang Theory. Me siento muy afortunado de tener otros 23 episodios que rodar esta temporada, porque tengo la esperanza de que con todos y cada uno, mi nivel de aceptar de verdad este hecho se afianzará. Siento una gratitud inmensa por nuestros fieles espectadores, que son la razón real que nos ha dado la oportunidad de explorar estos personajes durante doce años de nuestras vidas. Estoy agradecido con nuestro equipo, dentro del cual muchos han estado con nosotros desde el primer día, y son los que aportan un sentido de constancia y confianza. Los escritores pensaron en esta serie, los escritores crearon estos personajes, los escritores fueron quienes encontraron formas de seguir creando formas entretenidas de mantener viva la vida de esta ficción, una tarea mucho más desafiante que ninguna. Estoy tremendamente agradecido por el elenco de esta sitcom y los miembros de él que no están en la foto, ya sea que salieran en una escena o en muchos episodios a lo largo de todo este tiempo. Sois mis compañeros de actuación cuando no tenemos ganas de actuar, pero tenemos que hacerlo porque nuestro trabajo es salir, comunicar y fingir que somos otras personas [...]. Os echaré de menos a todos".