Los protagonistas de 'The Big Bang Theory' se despiden "entre lágrimas" de la serie

La noticia del final de 'The Big Bang Theory' ha sido un duro golpe para los fans de la ficción, pero aún más para sus protagonistas. Kaley Cuoco, la actriz que da vida a Penny, ha querido despedirse de la ficción de la forma más emotiva posible y nos ha dejado este triste mensaje.

"Este viaje ha sido un sueño hecho realidad y nos ha cambiado la vida por completo. Da igual cuándo fuera a acabar, mi corazón iba a romperse en dos igualmente. Ahogándonos en lágrimas, os prometemos brindaros la mejor de las temporadas. Gracias a nuestros fans, al equipo, a las familias, a Chuck Lorre [creador de la serie], a Warner Brothers, a CBS y a todos los que nos han apoyado durante tantos años. Nos iremos con un 'bang'".

Pero Cuoco no ha sido la única en dedicar unas palabras en sus redes sociales. Kunal Nayyar, el actor que interpreta a Rajesh, también ha publicado una fotografía en su cuenta de Instagram con un enternecedor mensaje: "Como ya sabréis, y para todos los que no lo sepan. Está será oficialmente la última temporada de The Big Bang Theory. Después de la temporada 12, seremos la sitcom con más de una cámara en la historia de la telvisión. No hay palabras en ningún idioma que puedan describir lo que mi corazón quiere decir... El cariño que siento por todos vosotros no tiene límites. NSin vosotros los fans no habría un nosotros. (...) Esto no es un adiós... aún. ¡Todavía quedan 23 episodios por grabar!".