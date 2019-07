El panel de 'Juego de Tronos' en Comic-Con de San Diego era uno de los más esperados, y no sólo por el hecho de que es el último de este fenómeno televisivo de alcance mundial. En mayo el episodio 'El Trono de Hierro' (8x06) puso fin a la aclamada serie de HBO, y no pareció contentar a los fans.

A la convención no acudieron los guionistas David Beniofff y D.B. Weiss, que no han hecho ninguna aparición pública desde el polémico desenlace de los Siete Reinos. Los que no faltaron a la cita fueron el elenco de actores: Jacob Anderson, John Bradley, Nikolaj Coster-Waldau , Liam Cunningham , Conleth Hill, Maisie Williams e Isaac Hempstead Wright no se perdieron el acontecimiento.

En la Comic Con se proyectaron las mejores escenas de las ocho temporadas. De esta manera, la caída de Bran por la ventana, la decapitación de Ned Stark, la Boda Roja o la victoria sobre el Rey de la Noche fueron algunos de los momentos más aclamados. Pero no todo fueron risas y alagos, pues al acabar el vídeo los actores se vieron obligados a defender el final de la serie y a opinar acerca del desenlace de sus personajes. Esto es lo que piensa el elenco de GOT sobre de la octava temporada:

Conleth Hill, quien da vida a Varys, fue uno de los más duros con las críticas y acusó abiertamente a los medios de "orquestar una campaña de odio contra la serie". El actor agradeció la acogida que ha tenido en general y acusó a todos aquellos que firmaron la famosa petición para que HBO rehiciera la última temporada de no haber entendido el final: "La temporada pasada trató sobre la inutilidad del conflicto y la inutilidad de la guerra. Si te quedas con algo de la serie, que esa eso. La guerra no funciona".

Por su parte Coster-Waldau, el apuesto Jaime Lannister en GOT, calificó la petición de absurda y mostró gran preocupación por los insultos y la agresividad de los fans: "Evidentemente te vas a cabrear de todas maneras porque es el final. No pasa nada si lo odiaste, si lo amaste, genial; pero no hace falta llegar al insulto". Asimismo defendió el desenlace de su personaje como "el perfecto". Coster-Waldau opina que "terminar en los brazos de Cersei tenía mucho sentido" y, además, le gustó especialmente la escena en la que Brienne rellena su historia en el libro porque "es la prueba de que entiende a Jaime".

Maisie Williams, la heroína de Invernalia, afirmó que "no hay duda de que Arya se lo está pasando de maravilla en sus aventuras por el Oeste", y bromeó a cerca del corte de pelo que lució su personaje en la octava temporada: "Ella es como Dora la exploradora".

Sin embargo, una de las declaraciones más contundentes fueron las del personaje que finalmente consiguió gobernar los siete reinos. Isaac Hempstead-Wright aseguró que estaba muy feliz conforme al desenlace, a pesar de que "Poniente se haya convertido estado bajo vigilancia permanente con Bran al tanto de todo lo que la gente hace", bromeó el actor. Hempstead-Wright fue más allá y afirmó que le agradó que el final quedara tan abierto, pues esto brinda la posibilidad a HBO de continuar la trama en un futuro: "Los reinos están totalmente desordenados, Arya va a empezar su viaje, Bran es rey, y hay historias que serían garantía de hacer otro 'spin-off'".

