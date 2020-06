La polémica con el cast de 'Glee' estalló hace unos días cuando su protagonista Lea Michele publicó un mensaje condenando la muerte de George Floyd, que ha iniciado una ola de activismo y protestas contra el racismo en Estados Unidos.

Sin embargo, una de las actrices de la serie, Samantha Marie Ware, respondió acusándola gravemente de hacer su vida un infierno en la serie.

El revuelo causado hizo que otros miembros del reparto se unieran a las acusaciones de Samantha en mayor o menor medida, y también ha provocado consecuencias laborales para Michele.

Ahora, la actriz de Rachel Berry ha publicado un comunicado en sus redes sociales abordando la polémica que puedes leer al completo a continuación.

"Una de las lecciones más importantes de las últimas semanas es que necesitamos tomarnos el tiempo de escuchar y aprender sobre la perspectiva de otras personas y cualquier papel que hayamos tenido o cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a abordar las injusticias a las que se enfrentan.

Cuando puse el tuit el otro día, pretendía que fuera una muestra de apoyo para nuestros amigos y vecinos y comunidades de color durante este tiempo tan difícil, pero las respuestas que he recibido me han hecho centrarme especialmente en cómo mi propio comportamiento hacia compañeros de reparto fue percibido por ellos.

Aunque no recuerdo haber dicho nunca estas cosas y nunca he juzgado a otros por su contexto o el color de su piel, eso no es el caso. Lo que importa es que claramente actué de formas que hicieron daño a otros.

Ya fuera mi posición privilegiada y perspectiva lo que hicieron que se me percibiera como insensible o inapropiada a veces o ya fuera simplemente mi inmadurez y yo siendo difícil innecesariamente, pido perdón por mi comportamiento y por cualquier daño que pueda haber causado. Todos podemos crecer y cambiar y yo definitivamente he usado estos últimos meses para reflexionar en mis propios defectos.

Me faltan un par de meses para convertirme en madre y sé que necesito seguir trabajando en ser mejor y asumir la responsabilidad de mis acciones, para poder ser un verdadero ejemplo para mi bebé y para poder pasar mis lecciones y errores, para que aprenda de mí.

He escuchado estas críticas y estoy aprendiendo, y aunque estoy muy arrepentida, seré mejor en el futuro por esta experiencia".