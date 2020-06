'Glee' se estrenaba en 2009 con un gran éxito tras darnos a conocer a los marginados integrantes del coro del instituto William McKinley quienes nos cautivaron con sus maravillosas voces y la gran representación sexual que había junto a su denuncia a la discriminación o el bullying, entre otros muchos aspectos.

La gran protagonista de la serie era Lea Michele quien encarnaba a Rachel Berry una niña buena un tanto estirada con un gran potencial artístico y quien tenía muy claro que quería convertirse en una estrella de Broadway.

Pero más allá de Lea Michele el reparto era muy coral y muchos fueron los actores que se dieron a conocer en la serie como: Naya Rivera, Darren Criss o Chris Colfer, entre muchos otros.

Además, a lo largo de la serie pasaron multitud de intérpretes por sus aulas como es el caso de Samantha Marie Ware quien interpretó a Jane Hayward en la sexta temporada.

Pues bien ahora, Samantha ha acusado directamente a Lea de ser cruel con ella durante el rodaje de la serie haciéndole pasar un auténtico infierno.

Todo sucedió después de que Michele publicara un mensaje en Twitter donde condenaba todo lo que ha sucedido respecto a la muerte de George Floyd: "George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado y debe terminar #BlackLivesMatter", escribía.

A lo que Ware le contestó: "¡Me parto de risa! ¿Recuerdas cuando hiciste de mi primera aparición en televisión un verdadero infierno? Porque yo, nunca lo olvidaré. Creo que les dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad, cagarías en mi peluca, entre otras traumáticas microagresiones que me hicieron cuestionar si quería continuar con mi carrera en Hollywood".

Las reacciones no se han hecho esperar y Lea Michele se ha convertido en Trending Topic donde muchos resaltan la diferencia entre el papel que desempeñaba en Twitter y su actitud en el set.

De hecho no es la primera vez que algunos de sus compañeros destacan que Lea se comportaba como una auténtica diva en la ficción. Este es el caso de Amber Riley, Mercedes, quien dijo: "Ella vivía mandoneando, dando órdenes, pidiendo tal vestuario o determinada comida a una hora específica".

Otra de las actrices que apuntó este tipo de actitud fue Naya Rivera en su autobiográfico 'Sorry, Not Sorry: Dreams, Mistakes & Growing Up' quien dijo que su relación con Lea terminó cuando Santana, su personaje, empezó a tener más protagonismo: "Pronto, ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que ella no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas, y dudo que alguna vez nos sentemos en el sofá a comer juntas de nuevo".

Varios son los actores de 'Glee' que han reaccionado al comentario de Samantha como es el caso de Alex Newell (Unique) quien ha dicho: "Voy a decir esto una vez... cuando mis amigos pasan por algo traumático, yo también paso por eso... eso es la amistad... y si no puedes entenderlo entonces eres parte del problema. Esto está en PERIODT! ¡Y quiero decirlo para ambas caras de esta moneda!".

