Kim Cattrall se une al spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre'

Muchos de los fans de 'Sexo en Nueva York' no están muy contentos de que Kim Cattrall no vaya a aparecer en 'And Just Like That', la secuela de la famosa serie en la que conocimos a Samantha. Sin embargo, la veremos en 'Cómo conocí a vuestro padre', el esperado spin-off de 'Cómo conocí a vuestra madre', y tendrá un papel muy relevante.

Hace unos meses, conocimos la noticia de que Hilary Duff interpretaría a Sophie, la madre que le cuenta a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, al igual que Josh Radnor, Ted Mosby en la serie original. El grupo de amigos inseparable serán Jesse (Chris Lowell) Valentina (Francia Raisa), Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Tran) y Sid (Suraj Sharma).

Ahora, tal y como revela Deadline, la actriz Kim Cattrall también formará parte del elenco de 'Cómo conocí a vuestro padre' y será la versión futura de Sophie. Un papel muy significativo dentro de la serie.

La historia se centrará en el año 2021, y contará la historia de cómo Sophie y sus amigos emprenden el proceso de autoconocimiento, sin tener claro qué quieren de la vida e intentando encontrar el amor en una época marcada por las opciones ilimitadas que ofrecen las aplicaciones de citas.

Difícil separar la actriz del personaje

El papel más importante que Kim Cattrall ha interpretado en su carrera es Samantha, una de las tres protagonistas de 'Sexo en Nueva Yok', que le valió 5 nominaciones a los Emmy.

Ahora afrontará el reto de separarse de ese personaje tan querido por los fans, que todavía no terminan de ver con buenos ojos que no participe en 'And just like that', debido a tensiones internas con la actriz Sarah Jessica Parker.

