George RR Martin ha desmentido los rumores y afirma que sí ve 'Juego de Tronos'

George R.R Martin, el autor de 'Juego de Tronos', ha desmentido a Entertainment Weekly los rumores que dicen que ya no ve la serie basada en sus novelas. El escritor ha señalado que tal vez todo viene motivado por una confusión en la traducción durante una convención en Rusia.

El escrito afirma que sus lectores del blog saben que publica tráilers de HBO, presenta proyecciones de 'Juego de Tronos' en su histórico cine 'Jean Cocteau' en Santa Fe (Nuevo México) y admira a los actores, productores y a todo el equipo de la serie. En definitiva, que sigue viendo la séptima temporada de la serie y que en ningún momento ha dejado de hacerlo por estar ocupado en la redacción de la próxima novela de 'Canción de hielo y fuego', titulada "Vientos de Invierno" como algunos medios creen.

También sabemos cómo ha concebido la historia George RR Martin gracias a las declaraciones de Alan Taylor, el director del capítulo "Más allá del Muro", en una entrevista con el diario The New York Times. "Él dijo algo como: Todo esto es sobre Dany y Jon", explicó Taylor. "Yo estaba sorprendido porque en ese momento, ya sabes, pensé que probablemente Robb Stark iba a ser el próximo rey. Y, ¿quién sabe hacia dónde iba a ir esta historia? Pero estaba claro para él que en esta inmensa escala toda la historia iba encaminada a esta alianza".

Este domingo, la séptima temporada de 'Juego de Tronos' finalizará su entrega más corta con la emisión de su capítulo más largo (casi 80 minutos). Ya puedes ver las fotos de este nuevo capítulo que se titula "The Dragon and the Wolf" ("El Dragón y el Lobo").