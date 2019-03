La serie de HBO ha adelantado por la izquierda a toda velocidad a las novelas de George RR Martin. El autor de 'Juego de Tronos' ha contestado a un fan sobre la fecha de publicación de la próxima novela, titulada 'Vientos de Invierno'.

"Creo que saldrá este año, pero eso mismo pensé el año pasado", ha escrito George RR Martin en su blog, según recoge Entertainment Weekly. "no está terminado aún, pero he hecho un gran progreso. Aunque no tanto como esperaba hace un año, que creía que ya lo tendría para estas fechas".

El autor de las novelas de 'Canción de Hielo y Fuego' ya bromeó con la fecha de publicación del sexto libro: "Sólo hay dos cosas que van a impedir que la gente me pregunte sobre Vientos: que acabe el libro o que un meteorito gigante impacte en la Tierra y destruya a la civilización humana".

La serie de HBO estrenará su séptima temporada en verano de este año, aún sin fecha cerrada. ¿Tendremos para entonces la nueva novela de George RR Matin en las librerías?