'Juego de Tronos' revela el título del último capítulo de la séptima temporada

La séptima temporada de 'Juego de Tronos' promete despedirse con un capítulo que pasará a la historia de la televisión. Serán casi 80 minutos llenos de tensión y emoción: el capítulo final de temporada de 'Juego de Tronos' que emite este domingo HBO durará 79 minutos y 43 segundos.

También ha confirmado el título del séptimo capítulo tras lanzar el tráiler tras el final del episodio hace dos días, sin anunciar cuál era su título: "The Dragon and the Wolf" ("El Dragón y el Lobo" en inglés).

Como podemos ver en el avance, las casas Lannister, Targaryen y Stark se reunirán por primera vez en la serie en un encuentro que se celebrará en Desembarco del Rey.

Tras la emisión del séptimo episodio, tan sólo quedarán los seis capítulos de la octava temporada para conocer quién se sentará en el Trono de Hierro. El desenlace final no comenzará a rodarse hasta el próximo mes de octubre, tal y como confirmó el actor Nikolaj Coster-Waldau en una entrevista.