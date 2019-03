Imágenes del capítulo final de temporada de 'Juego de Tronos'

FINAL DE LA SÉPTIMA TEMPORADA

Cersei y Jaime Lannister, Jon Snow y Tyrion Lannister, Sansa Stark y su hermano Bran. Todos estarán en el capítulo final de temporada de 'Juego de Tronos'. La cadena HBO ha publicado las imágenes oficiales del episodio, titulado "The Dragon and the Wolf", que será el más largo de la serie con cerca de 80 minutos de duración.