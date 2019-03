Se filtra la víctima alternativa de Negan en 'The Walking Dead'

Negan cumplió su promesa y acabó no con uno, si no con dos miembros del grupo de Rick. Las muertes de Abraham y Glenn aún tienen en shock a los millones de seguidores que vieron el estreno de la séptima temporada de 'The Walking Dead' este domingo.

Para este desenlace, los espectadores tuvieron que esperar seis meses desde que se emitiera el final de la sexta temporada hasta el estreno este domingo de la séptima. Para evitar las filtraciones, durante el rodaje de los nuevos capítulos se grabaron once muertes alternativas. Aunque otras teorías afirman que los responsables de la ficción dudaban sobre quién tenía que ser la primera víctima del villano estrella. Eso sí, finalmente, parte del metraje fue utilizado dentro de los pensamientos oníricos de Rick (Andrew Lincoln).

Uno de estos minutos de metraje nunca emitidos se ha filtrado en la red y revela la dramática muerte de Maggie, el personaje que interpreta Lauren Cohan, y que también tenía muchas papeletas de sufrir las caricias de Lucille.