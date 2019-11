Más de ocho años han pasado desde que 'Juego de Tronos' se emitió cambiando el mundo seriéfilo para siempre, y también la vida de sus protagonistas. Ahora que ha terminado, nuevos detalles sobre lo que ocurría detrás de las cámaras siguen saliendo a la luz.

Emilia Clarke ya reveló hace unos meses los graves problemas de salud que sufrió durante las primeras temporadas, y ahora ha decidido hablar sin filtros sobre su durísima experiencia con las escenas de sexo y los desnudos de la serie, de los que no sabía nada cuando aceptó el papel. "Cuando me mandaron los guiones fue como, 'oh, ahí está la trampa'", empieza diciendo.

En el vídeo de arriba puedes ver todas sus sinceras palabras.

