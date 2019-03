'The Walking Dead' vuelve ante más de 17 millones de espectadores

AUDIENCIAS EEUU

La serie de AMC estrenó este domingo su séptima temporada resolviendo el 'cliffhanger' que mantuvo expectante a sus seguidores. 'The Walking Dead' regresó con una audiencia récord: con su segundo mejor resultado histórico al reunir a 17.030.000 espectadores en EEUU. (No te preocupes, esta noticia NO TIENE SPOILERS).