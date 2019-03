Italia ya ha elegido a sus representantes oficiales para Eurovisión 2018 en el Festival de SanRemo en una gala que tuvo lugar este fin de semana y contó con artistas invitados como Laura Pausini, Biagio Antonacci o Giorgia.

Una selección que trajo muchas sorpresas. La primera es que será un dúo, al igual que en España cuyos representantes son Amaia y Alfred, que cantarán 'Tu canción' un tema compuesto por el ganador de 'El número 1' Raúl Gómez. La segunda es que Ermal Meta y Fabrizio Moro, los ganadores, llevarán a Lisboa un tema que es un homenaje a las víctimas de los atentados terroristas en el mundo y un rechazo absoluto a la violencia y el terror.

Italia continúa con la línea que ya que comenzó el año pasado, al apostar por el cantante Francesco Gabbani y "Occidentali’s Karma" como una clara crítica a la sociedad occidental. Este año con "Non mi avete fatto niente" ("No me habéis hecho nada") sus autores pretenden alzar la voz y recordar las últimas tragedias vividas en Barcelona, Niza, París y Londres, a raíz de los atentados yihadistas que acabaron con la vida de muchas personas. Además, el single cuenta ya con casi cuatro millones y medio de reproducciones en Youtube.

En un principio la canción estuvo a punto de ser eliminada tras ser acusada de plagio, pero finalmente Ermal Meta y Fabrizio Moro continuaron con su candidatura y lograron interpretar esta reivindicativa canción sobre el escenario de SanRemo. A través de su letra encontramos afirmaciones como "todo va más allá de vuestras estúpidas guerras" en alusión a los verdaderos motivos que esconden estos graves incidentes.