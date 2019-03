Confirmado: Estos cuatro personajes de 'Big Little Lies' volverán para la segunda temporada

Este martes, HBO ha confirmado el regreso de otros cuatro personajes importantes y el fichaje de otros dos nuevos actores. Crystal Fox, que participo en 'Los Soprano', dará vida a Elizabeth Howard y Mo McRae ('Empire') a Michael Perkins, la primera como regular y el segundo como recurrente.

Entre las actrices que volverán se encuentran Kathryn Newton como la hija del personaje de Reese Witherspoon, Abigail; Sarah Sokolovic que repetirá como Tori Bachman; Robin Weigert reaparecerá como la terapeuta de Celeste (Nicole Kidman), la doctora Amanda Reisman; y Merrin Dungey será Adrienne Quinlain, la detective encargada de la investigación de la muerte de Perry ([[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/objetivotv/temas/alexander_skarsgard-1|||Alexander Skarsgård]]).

En la segunda temporada de 'Big Little Lies' seguirá a los mandos de David E. Kelley, aunque tras el intenso final de la primera entrega, no está muy claro cómo podrán los guionistas y directores continuar esta historia y los interrogantes no dejan de sucederse, ¿veremos a Perry? ¿Qué pasará con la relación de Madelaine y Ed? ¿Cómo estarán Jane y Celeste tras la muerte de su acosador?