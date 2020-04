Antes de seguir leyendo si no has visto el 8x05 de 'Outlander': 'Ultimas palabras célebres' no sigas porque hay spoilers del episodio.

Si, en cambio, ya has visto el capítulo sabrás que el gran protagonista es Roger quien tiene que enfrentarse a uno de los mayores traumas.

Recordamos que tras el final de la batalla contra los reguladores de impuestos, donde tristemente tuvimos que despedirnos de Murtagh, Roger es capturado por los británicos por error y lo cuelgan de un árbol a modo de castigo ejemplar para el resto de vencidos.

Milagrosamente Claire, Jamie y Brianna llegan a tiempo para salvar a Roger aunque el personaje mostrará posteriormente grandes secuelas. Primero le afectará a su voz, una de las grandes cualidades de Roger, y después lo marcará psicológicamente.

La grabación del episodio fue un gran reto para el actor Richard Rankin quien ahora ha confesado en una entrevista a 'TV Guide' lo que sintió cuando descubrió a lo que tenía que enfrentarse.

En el vídeo de arriba te contamos todos los detalles de lo que ha dicho.

