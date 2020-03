La temporada 5 de 'Outlander' acaba de emitir su último episodio el 5x07 'La balada de Roger' donde hemos vivido uno de los momentos más duros de la entrega, la muerte de uno de sus personajes más importantes.

Si todavía no has visto el capítulo te recomendamos que no sigas leyendo, ya que hay spoilers del episodio.

En el vídeo de arriba te contamos todos los detalles de la triste despedida que han tenido que vivir Jamie y Claire Fraser.

Este personaje era clave en la historia pero, sí es cierto, que su fallecimiento llega 25 años tarde. Aunque los guionistas han querido ser rigurosos respetando el momento original tal y como sucedían en los libros.

