Los 'calientes' comentarios que Sam Heughan ('Outlander') ha recibido tras lanzar esta pregunta a sus fans

Sam Heughan tiene una legión de fans alrededor del mundo gracias a su papel de Jamie Fraser en 'Outlander'. Desde que el actor empezó a interpretar al protagonista de la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon su fama ha subido como la espuma y sus fans lo adoran.

El escocés tiene muy presente lo importante que es cuidar a sus seguidores y, por ello, suele estar en contacto con ellos a través de las redes sociales. Sam interactúa bastante con sus fans y mantiene una gran relación con ellos mediante Instagram o Twitter, donde es bastante activo.

Así, en una de sus últimas publicaciones Heughan ha lanzado una pregunta a todos los que le siguen pero muchos con los que se han atrevido a contestarle con algunos comentarios un tanto atrevidos o subidos de tono como por ejemplo: "Ojalá me mantuviera caliente con tu cuerpo sobre el mío, es 2020, estoy diciendo lo que quiero", dice una fan. "Tu voz me calienta y me tranquiliza", contesta otra. "Ya te tenemos a ti para iluminarnos el día. Te quieeeeeeero Sam Heughan", escribe otra más.

¿Qué es lo que les ha preguntado el intérprete para recibir estos mensajes? Puedes descubrirlo en el vídeo de arriba de la noticia.

