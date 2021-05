Anthony Mackie asegura que "estaba horrorizado" tras ver a Sebastian Stan como Tommy Lee

Sebastian Stan protagonizará junto a Lily James la serie 'Pam y Tommy', una miniserie de Hulu donde reflejarán la complicada relación entre Pamela Anderson y el artista Tommy Lee durante su matrimonio. Una ficción que, además, contará el escándalo del vídeo sexual de la pareja durante su luna de miel.

Hace solo unas semanas pudimos ver las impactantes imágenes de Sebastian y Lily caracterizadas como los personajes. Unas fotos que han sorprendido a todo el mundo ya que muy pocos eran los que creían que podrían llegara a parecerse a los personajes reales.

Así, durante los MTV Movie and TV Awards 2021 Antony Mackie, compañero de reparto de Sebastian Stan en 'Falcon y El Soldado de Invierno', reveló a 'Variety' lo qué pensó cuando vio las imágenes: "Me envió un video en el set y algunas fotos y me quedé impresionado", afirma el actor de Marvel. "Me sorprendió e impresionó mucho que fuera capaz de hacerlo. Estaba horrorizado. Yo estaba como, '¡¿Qué estás haciendo ?! ¿Estás interpretando a Tommy Lee ? '… Es una lección de humildad cuando ves a tu amigo y tiene éxito. Y lo aplastó".

"Sebastian es un gran actor... la gente puede verlo como el camaleón que es, no solo como el dios maravillosamente asombroso y de ojos azules que es; es muy refrescante ver a tu amigo ganar", continúa diciendo sobre Sebastian.

Antony Mackie no era optimista con 'Falcon y el Soldado de Invierno'

Además, Anthony Mackie ha hablado sobre cómo fue su reacción al enterarse que Marvel tenía pensado dar el salto a las serie de televisión con el Universo que había creado en el cine a raíz de las sagas de Los Vengadores. "Estaba muy escéptico y muy sorprendido", afirma el actor.

"No pensé que seríamos capaces de traducir a la televisión lo que hacemos en las películas", comparte Anthony. "Me quedé impresionado y sorprendido de lo bien que pudieron mantener el asombroso alcance de la industria cinematográfica de Marvel y llevarlo a Disney Plus".

