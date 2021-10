Alyssa Milano admite su "culpa" en el enfrentamiento con Shannen Doherty 15 años después de 'Embrujadas'

'Embrujadas' fue una de las series más exitosas de finales de los 90 y principios de los 2000 con Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano como las hermanas Halliwell.

Tras 3 temporadas y un enorme éxito Shannen Doherty abandonaba su papel de Prue Halliwell en la serie en el año 2001. Una salida que estuvo empañada con varios rumores sobre su enemistad con su compañera Alyssa Milano.

Doherty habló sobre su salida de 'Embrujadas' hace años en 'ET' donde decía: "Había demasiado drama en el set y poca pasión por el trabajo. Tengo 30 años y ya no tengo tiempo para el drama en mi vida".

Para después, en 2015, afirmar a 'E!' que hubo momentos difíciles: "Sí, cuando trabajas tan de cerca, siempre hay momentos difíciles".

Por su parte, Milano decía a 'Entertainment Weekly' sobre sus diferencias con Doherty: "Creo que es difícil cuando juntas a dos personas muy diferentes. Soy muy relajada y pasiva. Tengo mi Buda. Entro aquí y medito. [Shannen] tiene mucha energía, es muy testaruda, quiere hacer el trabajo ".

Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Alyssa Milano en 'Embrujadas' | Getty

Alyssa Milano admite su "culpa"

Ahora, 15 años después del final de 'Embrujadas', Alyssa Milano ha publicado un libro al que ha llamado 'Sorry, Not Sorry', donde habla de su vida, sus experiencias y momentos dentro y fuera de su carrera.

Así, en una reciente entrevista a 'Entertainment Tonight' ha hablado abiertamente sobre su enfrentamiento con Shannen y sobre su relación actual: "Yo diría que somos cordiales", comenta Milano.

"Sabes, podría asumir la responsabilidad de gran parte de la tensión que tuvimos. Creo que gran parte de nuestra lucha provino al sentir que estaba en competencia en lugar de ser esa hermandad de la que trataba tanto la serie. Y tengo algo de culpa por mi participación en eso", admite de manera abierta.

Para después comentar que se ha acercado a ella en los últimos años, momentos muy duros para Sahnnen quien padece cáncer desde el año 2015, enfermedad que tiene en estadio IV: "Cuando me enteré de su diagnóstico me preocupé por ella", comenta sobre su acercamiento. "Y le seguiré mandando DM cada dos meses para saber cómo se encuentra".

"La respeto. Gran actriz, ama tanto a su familia, y desearía haberme sentido lo suficientemente fuerte como para reconocer eso en ese entonces", concluye.

Seguro que te interesa:

El mensaje de Alyssa Milano a Shannen Doherty tras sus imágenes más impactantes contra el cáncer