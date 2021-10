"Sólo estoy tratando de vivir": Las inspiradoras palabras de Shannen Doherty sobre el cáncer en fase 4 que padece

Shannen Doherty es una actriz americana muy conocida por su papel en 'Sensación de vivir', 'Heathers' y 'Embrujadas'. En 2015, la estrella confesó que sufría de cáncer de mama que remitió en 2017. Pero en marzo del año pasado la actriz reveló que el cáncer había vuelto y estaba en fase 4. Sin embargo, Shannen no vive amargada ni lamenta su situación, sino que hace todo lo contrario.

Doherty cuenta cada paso de su tratamiento en su Instagram, ya sea afeitándose la cabeza o las terribles consecuencias de la quimioterapia. Además, le gusta publicar contenido sobre su dieta, su rutina de ejercicio y sus cenas en familia. Después de haber sido un punto de mira para la prensa a lo largo de su vida profesional, Doherty le cuenta a Variety que quiere tener el control de la narración de su vida: "Quería ser dueña de mi vida. Es mi vida". Su contenido fue muy bien recibido por sus seguidores ya que también les animaba a contar sus propias historias a través de los comentarios de Instagram.

El cáncer que reapareció en 2019 es metastásico en fase 4, esto significa que puede ser tratada pero no curada; tendrá que vivir con la enfermedad para el resto de su vida. No obstante, la actriz enfoca sus esfuerzos en su trabajo y en demostrar a Hollywood que las personas con cáncer también pueden trabajar.

"El mejor ejemplo que puedo seguir dando a otras personas con cáncer, y al mundo exterior que no tiene cáncer", dice Doherty, "es mostrarles cómo es un paciente con cáncer. Somos empleables. Así que para mi, sólo estoy tratando de vivir lo mejor que puedo, para ser el mejor ejemplo en este momento".

Los próximos proyectos de Shannen Doherty

A pesar de sufrir de un cáncer muy grave, la estrella, que hace unos meses cumplió 50 años, no se da por vencida. Este año ha rodado 3 películas, y dos de ellas se estrenarán el segundo fin de semana de octubre. La primera de ellas se llama 'Juramento mortal' y es un remake de una cinta de 1997 sobre los peligros de las novatadas, en la cual hará el papel de la madre de una niña que ha muerto por una novatada. La segunda se llama 'List of a Lifetime' y trata de una mujer a la que se le ha sido diagnosticado cáncer de mama, y se pone en contacto con su hija adulta que había dado en adopción para avisarle de que puede tener el gen BRCA. Su tercer proyecto se trata de una película de acción de Bruce Willis y se llama 'The Fortress'.

Y por si fuera poco, el equipo de 'List of a Lifetime' ha elegido a Shannen para dirigir un contenido especial que se estrenará después de la película, en honor al mes de la concienciación sobre el cáncer de mama. Ella misma dice que le encanta dirigir: "Soy una friki total en cuanto a cámaras, objetivos e iluminación, creando un ambiente y un tono. Cuando dirijo, siento felicidad absoluta".

James Cullen Bressack, el director de 'The Fortress' piensa que Doherty es muy adecuada para el trabajo, "Puedo imaginarme fácilmente a Shannen como directora. Ella ve cosas que mucha gente no ve, especialmente cuando tienes que moverte rápidamente con estos proyectos indie".

Cuando el cáncer regresó, la actriz admitió,: "no creo que se me ocurriera pensar que no iba a trabajar". Después de superar sus miedos iniciales, pensó en "las cosas que [le] gustan de la vida" y cómo sacarles el mayor provecho posible. A Shannen le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, o incluso montar a caballo y jugar con su perro. Sin embargo, una de las cosas que más le gusta hacer es trabajar y sus decisiones lo demuestran.

La estrella reconoce que convencer a los empleadores de que puede trabajar no siempre ha sido fácil: "El cáncer en fase 4 no significa el final de tu vida. No significa que no seas viable en el trabajo. Es todo lo contrario".

Está claro que Shannen está muy dispuesta a trabajar a pesar de sus problemas de salud, y según ella, el hecho de tener cáncer le ha convertido en mejor actriz. "Creo que ahora hay una sabiduría y una vulnerabilidad, y una comprensión más profunda de la vida que no tenía antes", comparte la actriz.

