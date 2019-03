Telecinco aprueba el aumento de capital para su fusión con Cuatro

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Telecinco ha aprobado los acuerdos propuestos por el Consejo de Administración para la integración de Cuatro. La fusión se realizará mediante el canje con el Grupo Prisa del 18,041% de las acciones de Telecinco.



Por un lado, se ha aprobado el aumento del capital social por aportación no dineraria consistente en la totalidad del capital social de Cuatro mediante la emisión y puesta en circulación de 73.401.870 nuevas acciones ordinarias, lo que representa un importe nominal total de 36.700.935 euros, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación.



La integración de Cuatro en Telecinco se realiza mediante una operación consistente en la aportación no dineraria de las acciones de la sociedad titular de Cuatro (Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A. Unipersonal -Sogecuatro-) a cambio de acciones de Telecinco de nueva emisión que representan un 18,041% del capital final de Telecinco considerando el Aumento de Capital Previo.



Otro de los puntos aprobados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas ha sido la autorización para que la Sociedad pueda aceptar en garantía sus propias acciones, directamente o a través de sociedades del Grupo, con el fin de que Sogecuatro asuma las correspondientes obligaciones de indemnización para el caso de incumplimiento de los contratos o de falsedad o inexactitud de algunas de las manifestaciones y garantías sobre el estado financiero y de negocio ofrecidas por el Grupo Prisa sobre Digital +.



AMPLIACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Otro de los puntos aprobados en esta Junta ha sido la ampliación de miembros del Consejo de Administración. El número de miembros que componen el Consejo de Administración se ha fijado en 15 (dos más), con los nombramientos de D. Manuel Polanco Moreno y de D. Juan Luis Cebrián como nuevos consejeros.



DERECHO DE OPCIÓN SOBRE DIGITAL+



Por último, la Junta ha aprobado la opción de Telecinco frente a Sogecable para ejercitar en el futuro el derecho de veto en el gobierno de Digital +, fundamentalmente en lo relativo a la aprobación de los presupuestos anuales y los planes de negocio de la plataforma, previa autorización de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).



En caso de no obtener la autorización de la CNC, está previsto que la operación se deshaga, devolviendo Telecinco el 22% de su participación en Digital+ y, por su parte, devolviendo Prisa el 18,041% del capital de Telecinco.