La foto con la que Pedro Alonso y Najwa Nimri se preparan para la "batalla final" de 'La casa de papel'

Cada vez queda menos y el 3 de septiembre sigue acercándose muy lentamente para los fans de 'La casa de papel'. A pesar de que no falten ni tan siquiera tres días para el estreno de la temporada 5 de la serie original de Atresmedia, los seguidores de El Profesor y compañía están que se suben por las paredes.

Y es normal ya que muchos han sido los actores que han estado calentando las redes sociales con el regreso del robo más grande de la historia. Jaime Lorente ya estuvo preparando a sus seguidores con una foto de Denver dándolo todo. Ahora ha sido Pablo Alonso, actor que nos regaló a Berlín en aquel robo en la casa de moneda y timbre, el que se frota las manos con la llegada de la nueva temporada de 'La casa de papel'.

Pero no ha sido una foto sin más, sino que el actor ha querido subir una publicación junto a Najwa Nimri, que es la agente Sierra. Pedro acompaña a esta foto con el siguiente mensaje: "'La casa de papel 5' o la batalla final. Intrigado sobre vidas posibles con Najwa Nimri maravilla".

¿Volveremos a ver a Berlín en la conclusión de 'La casa de papel'? Por el momento tendremos que esperar, pero podría ser una realidad puesto que ya apareció en las temporadas posteriores a su muerte a modo de flashback.

Úrsula Corberó no podía dejar de llorar tras el final de 'La casa de papel'

No será la única que termine llorando cuando la banda de El Profesor termine de deleitarnos con nuevos atracos. Y Úrsula Corberó se ha adelantado al resto de los fans, puesto que la actriz ya ha terminado de grabar la temporada 5 de 'La casa de papel'.

Ella misma confesaba que ha sido un momento muy duro y así lo cuenta: "Recuerdo que no podía parar de llorar mientras rodábamos las escenas. Sentía un dolor en mi estómago. Porque muchas cosas me han pasado desde que llegué a esta serie. Mi vida ha cambiado y me siento muy agradecida y orgullosa. Echaré mucho de menos a Tokio, pero al mismo tiempo, creo que será parte de mí para siempre", explicaba Úrsula en Harpeers Bazaar.

Seguro que te interesa:

El giro de Tokio (Úrsula Corberó) en 'La casa de papel' que cambió la serie radicalmente