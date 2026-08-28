Vuelta al cole: qué decir y qué evitar si tus hijos no quieren empezar el cole

A medida que se acerca septiembre, muchos padres escuchan frases como "no quiero volver al cole" o notan más irritabilidad en sus hijos. Aunque preocupe, suele ser una reacción normal ante un cambio importante de rutinas: madrugar de nuevo, retomar las clases y reducir el tiempo de ocio exige un esfuerzo de adaptación que no todos viven igual.

Un niño se tapa la cara en el colegio. | Pexels.

Antes de convencerle, averigua qué le preocupa

No es lo mismo estar triste porque acaban las vacaciones que sentir miedo por otro motivo. Explora qué se esconde detrás:

Nervios por los exámenes o las notas.

Conflictos con algún compañero.

Ansiedad por separarse de nuevo de sus padres.

Niña en el colegio | Freepik

Cómo acompañarle, paso a paso

Una vez identificado el motivo, la clave está en apoyarle de forma constructiva sin quitarle importancia a lo que experimenta. Para facilitar esta transición de forma progresiva, puedes poner en práctica estas pautas:

Escucha sin juzgar . En vez de "no pasa nada", prueba con "¿Qué es lo que menos te apetece de volver?".

. En vez de "no pasa nada", prueba con "¿Qué es lo que menos te apetece de volver?". Valida lo que siente. " Entiendo que te dé pereza; a mí también me costaba" le ayuda a sentirse comprendido.

Entiendo que te dé pereza; a mí también me costaba" le ayuda a sentirse comprendido. Recupera los horarios poco a poco . Adelanta la hora de dormir unos 15 minutos cada día la semana previa.

. Adelanta la hora de dormir unos 15 minutos cada día la semana previa. Habla de lo positivo. Reencontrarse con los amigos o retomar el fútbol o la música

La vuelta al cole es, en definitiva, un cambio emocional además de organizativo. Como cualquier cambio importante, los niños necesitan tiempo, comprensión y acompañamiento para adaptarse a él.