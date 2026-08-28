CÓMO ACTUAR
Vuelta al cole: qué decir y qué evitar si tus hijos no quieren empezar el cole
La vuelta al cole no siempre se vive con ilusión. Para muchos niños supone dejar atrás el descanso, las rutinas relajadas y el tiempo en familia. Entender qué hay detrás de ese rechazo es el primer paso para ayudarles a adaptarse mejor.
Publicidad
A medida que se acerca septiembre, muchos padres escuchan frases como "no quiero volver al cole" o notan más irritabilidad en sus hijos. Aunque preocupe, suele ser una reacción normal ante un cambio importante de rutinas: madrugar de nuevo, retomar las clases y reducir el tiempo de ocio exige un esfuerzo de adaptación que no todos viven igual.
Antes de convencerle, averigua qué le preocupa
No es lo mismo estar triste porque acaban las vacaciones que sentir miedo por otro motivo. Explora qué se esconde detrás:
- Nervios por los exámenes o las notas.
- Conflictos con algún compañero.
- Ansiedad por separarse de nuevo de sus padres.
Cómo acompañarle, paso a paso
Una vez identificado el motivo, la clave está en apoyarle de forma constructiva sin quitarle importancia a lo que experimenta. Para facilitar esta transición de forma progresiva, puedes poner en práctica estas pautas:
- Escucha sin juzgar. En vez de "no pasa nada", prueba con "¿Qué es lo que menos te apetece de volver?".
- Valida lo que siente. "Entiendo que te dé pereza; a mí también me costaba" le ayuda a sentirse comprendido.
- Recupera los horarios poco a poco. Adelanta la hora de dormir unos 15 minutos cada día la semana previa.
- Habla de lo positivo. Reencontrarse con los amigos o retomar el fútbol o la música
La vuelta al cole es, en definitiva, un cambio emocional además de organizativo. Como cualquier cambio importante, los niños necesitan tiempo, comprensión y acompañamiento para adaptarse a él.
Publicidad