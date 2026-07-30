Viaje de amigas sin dramas: la guía definitiva para que el verano no acabe con vuestra amistad

El Día de la Amistad se celebra el 30 de julio, justo en pleno verano, la temporada en la que más viajes en grupo se organizan. Y no es casualidad: las vacaciones son el momento ideal para reunirse con las amigas y crear recuerdos que duran toda la vida.

El problema es que también son el escenario perfecto para que los pequeños roces se conviertan en grandes conflictos.

5 tips que te ayudarán a evitar tensiones si viajas con amigas

La buena noticia es que casi todos los dramas de los viajes grupales tienen solución y muchas veces pasan por una sola cosa: organizarse bien antes de salir.

Amigas de viaje mirando un mapa | Magnific

1. Lo primero es elegir el destino de forma democrática. Nada de que una imponga y las demás aguanten. Una encuesta rápida en WhatsApp con dos o tres opciones basta para que todas se sientan escuchadas desde el principio.

2. El dinero es otra fuente habitual de tensión. Designar a una sola persona como responsable del bote común y usar apps como Splitwise o Tricount elimina las dudas, los malentendidos y los incómodos "creo que me debes algo".

3. Tan importante como lo que hacéis juntas es lo que hacéis por separado. Reservar una tarde libre individual en mitad del viaje (sin obligaciones de grupo) reduce la saturación y hace que las horas compartidas sean mucho más disfrutables.

4. Antes de salir, cinco minutos hablando de expectativas pueden salvar el viaje entero. ¿Quién quiere descansar? ¿Quién quiere aprovechar al máximo? Saberlo evita decepciones.

5. Si en algún momento hay tensión, lo mejor es nombrarla en el momento, con calma. Guardar el malestar para el último día y explotar en el aeropuerto no es el final de viaje que nadie quiere.

Este verano, el mejor regalo que puedes hacerle a tus amigas (y a ti misma) es un viaje sin peleas. Porque los buenos recuerdos no se improvisan: se organizan.