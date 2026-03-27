El verde oliva está de moda en decoración para sentirse en casa conectado con la naturaleza

Uno de los hobbies favoritos de las personas al comprar una casa es la decoración, el elegir colores que vibren en la misma sintonía pero que a la vez deje un espacio armonioso y sin mucho ruido visual. En modas pasadas, los colores blancos, grises y beiges comenzaron a reinar por encima de los demás. El motivo principal era que el primero se convirtió en el rey del minimalismo, el segundo daba un toque más moderno y el tercero aportaba esa sensación de confortabilidad.

Casa decorada en tonos beige | iStock

Hoy en día, el color favorito y elegido como neutro es el verde oliva. No solo pega con los muebles de madera y hace resaltar colores como el dorado, sino que aporta a la mente una sensación de tranquilidad muy satisfactoria. Esto se debe a que el ser humano necesita estar conectado con la naturaleza, a diferencia de otros, este tono nos hacesentir como en casa más que distantes o impersonales.

Casa decorada en tonos verde oliva | iStock

Además de tener ese punto positivo a favor de la psicología humana, es un color muy amoldable a todo, no se come a otros, ni resalta demasiado, tiene ese punto de carácter pero a la vez es discreto y muestra mucha personalidad ya que, hasta ahora, no se había visto mucho. Actualmente también se valora lo orgánico por lo que esos tonos oliva, tierra, o verde seco, dan la sensación de estar más comprometidos ya que es algo que las personas buscan instintivamente.