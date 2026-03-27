TENDENCIA ACTUAL
El verde oliva está de moda en decoración para sentirse en casa conectado con la naturaleza
El verde oliva se ha convertido en un color neutro y totalmente necesario para la decoración de muchos hogares. No solo aporta tranquilidad o protección sino una sensación reconfortante de estar conectados con la naturaleza. Se acabaron los colores fríos y vacíos.
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Uno de los hobbies favoritos de las personas al comprar una casa es la decoración, el elegir colores que vibren en la misma sintonía pero que a la vez deje un espacio armonioso y sin mucho ruido visual. En modas pasadas, los colores blancos, grises y beiges comenzaron a reinar por encima de los demás. El motivo principal era que el primero se convirtió en el rey del minimalismo, el segundo daba un toque más moderno y el tercero aportaba esa sensación de confortabilidad.
Hoy en día, el color favorito y elegido como neutro es el verde oliva. No solo pega con los muebles de madera y hace resaltar colores como el dorado, sino que aporta a la mente una sensación de tranquilidad muy satisfactoria. Esto se debe a que el ser humano necesita estar conectado con la naturaleza, a diferencia de otros, este tono nos hacesentir como en casa más que distantes o impersonales.
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Además de tener ese punto positivo a favor de la psicología humana, es un color muy amoldable a todo, no se come a otros, ni resalta demasiado, tiene ese punto de carácter pero a la vez es discreto y muestra mucha personalidad ya que, hasta ahora, no se había visto mucho. Actualmente también se valora lo orgánico por lo que esos tonos oliva, tierra, o verde seco, dan la sensación de estar más comprometidos ya que es algo que las personas buscan instintivamente.
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