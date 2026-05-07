Cómo entrenar a dos meses del verano: esto es lo que recomienda una entrenadora personal

A solo 60 días del verano, muchas personas empiezan a plantearse el mismo objetivo: verse y sentirse mejor. Y aunque es cierto que no existen fórmulas mágicas ni cambios radicales de un día para otro, sí hay una estrategia clara que funciona cuando se aplica con constancia: entrenar fuerza, incluir HIIT y mantener una rutina coherente.

Como entrenadora personal, lo veo cada año. Las prisas llevan a errores: exceso de cardio, dietas restrictivas o entrenamientos sin estructura. Pero si de verdad quieres resultados visibles en 60 días, necesitas entrenar con intención.

Las tres claves para transformar tu cuerpo

Antes de entrar en la rutina, es importante entender los pilares que van a marcar la diferencia:

1. Entrenamiento de fuerza

Es la base de todo. La fuerza no solo te ayuda a tonificar, sino que aumenta tu masa muscular, acelera tu metabolismo y mejora tu composición corporal. No se trata de levantar mucho peso sin control, sino de trabajar bien cada ejercicio.

2. HIIT (entrenamiento de alta intensidad)

Perfecto para quemar grasa y mejorar tu resistencia. Además, es eficiente: en poco tiempo consigues grandes beneficios. Incorporarlo en forma de superseries o ejercicios combinados es ideal.

3. Constancia

Este es el factor decisivo. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no eres constante, no verás resultados. La disciplina en estos 60 días es lo que realmente marcará el cambio.

Mujer practicando hip thrust en el gimnasio | Magnific

La estructura semanal

La propuesta es sencilla y realista: 4 días de entrenamiento + 3 días de descanso o recuperación activa

Esto permite trabajar intensamente sin caer en el sobreentrenamiento, algo clave cuando buscamos progresar en poco tiempo.

Rutina de entrenamiento (4 días)

Cada sesión se basa en superseries y trabajo continuo de 40 segundos por ejercicio, con 3 series por bloque. Este formato mantiene la intensidad alta y optimiza el tiempo.

Día 1: Pierna + hombro

Un día enfocado en tren inferior y estabilidad del core, combinando fuerza y potencia.

Sentadilla en multipower + saltos de sentadilla. Trabajas fuerza y explosividad al mismo tiempo.

Trabajas fuerza y explosividad al mismo tiempo. Press de hombro + ejercicio complementario. Aquí puedes incluir elevaciones o un movimiento que fatigue bien el deltoide.

Aquí puedes incluir elevaciones o un movimiento que fatigue bien el deltoide. Ejercicio combinado: elevación lateral + zancada. Un movimiento funcional que integra tren superior e inferior.

Este día activa grandes grupos musculares, lo que genera un alto gasto calórico.

Día 2: Glúteo + espalda

Perfecto para fortalecer la cadena posterior y mejorar la postura.

Hip thrust + zancada cruzada. El glúteo es protagonista aquí. Controla bien la técnica.

El glúteo es protagonista aquí. Controla bien la técnica. Remo con barra + remo en plancha. Trabajo de espalda con estabilidad del core.

Trabajo de espalda con estabilidad del core. Remo en plancha + patada de glúteo. Un ejercicio combinado muy completo que exige coordinación y control.

Este día es clave si buscas mejorar forma corporal y firmeza.

Día 3: Pecho + core + cardio

Entrenamiento más metabólico, donde se eleva la frecuencia cardíaca.

Press de banca + abdominales inferiores. Fuerza en pecho y activación del core.

Fuerza en pecho y activación del core. Flexiones de tríceps + mountain climbers. Un combo exigente que mezcla fuerza y cardio.

Un combo exigente que mezcla fuerza y cardio. Burpees. El ejercicio estrella para cerrar: intenso, completo y muy efectivo.

Este día te hace salir de tu zona de confort y acelera resultados.

Día 4: Actividad ligera

Caminar 40 minutos. Puede parecer sencillo, pero es fundamental. Caminar ayuda a recuperar, activa el metabolismo y reduce el estrés. No todo es intensidad: el equilibrio es lo que hace que el plan funcione.

Mujer haciendo ejercicio en el gimnasio | Magnific

¿Por qué este método funciona?

Porque combina lo mejor de varios enfoques:

Fuerza para construir músculo

para construir músculo HIIT para quemar grasa

para quemar grasa Descanso para recuperar y progresar

Además, el uso de superseries mantiene el entrenamiento dinámico, evitando la monotonía y optimizando el tiempo.

Si realmente quieres notar cambios en estos 60 días, ten en cuenta estos puntos:

Cuida tu alimentación. No necesitas una dieta extrema, pero sí coherente. Prioriza proteína, verduras, alimentos reales y controla ultraprocesados.

No necesitas una dieta extrema, pero sí coherente. Prioriza proteína, verduras, alimentos reales y controla ultraprocesados. Descansa bien. Dormir es tan importante como entrenar. Es cuando el cuerpo se recupera y mejora.

Dormir es tan importante como entrenar. Es cuando el cuerpo se recupera y mejora. Aumenta la intensidad progresivamente. No te quedes siempre en el mismo nivel. Añade peso, mejora técnica o reduce descansos.

No te quedes siempre en el mismo nivel. Añade peso, mejora técnica o reduce descansos. Escucha tu cuerpo. No todo el mundo responde igual. Ajusta cuando sea necesario.

Resultados en 60 días: qué puedes esperar

Entrenar a 60 días del verano no significa hacer locuras, sino hacerlo bien. La combinación de fuerza, HIIT y constancia es una fórmula probada que da resultados reales.

No se trata de perfección, sino de compromiso. Cuatro días a la semana pueden cambiar mucho más de lo que imaginas si se hacen con intención.

Empieza hoy. Mantente constante. Y deja que el proceso haga su trabajo.