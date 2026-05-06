Hormonas, cuerpo y estilo de vida: lo que nadie te cuenta sobre el aumento de peso en la menopausia

La menopausia ya no es ese tema susurrado entre amigas; hoy, por suerte, se habla mucho más claro sobre los cambios que causa en el cuerpo, cómo el metabolismo se ralentiza y por qué la báscula puede convertirse en una enemiga inesperada.

Pero, ¿y si en lugar de luchar contra ella aprendiéramos a entenderla? Un reciente documento con la visión de Adriana Martín Peral, experta de Neolife, pone el foco en lo importante: no todo vale y no todo lo que parece "milagroso" funciona.

El verdadero cambio está dentro

La menopausia no solo trae sofocos, es una revolución hormonal. La caída de estrógenos, especialmente el estradiol, impacta directamente en la composición corporal. ¿El resultado? Menos masa muscular, más grasa (sobre todo abdominal) y un metabolismo más lento.

Esto no es solo una cuestión estética, ya que este cambio aumenta el riesgo cardiometabólico, lo que convierte el cuidado del peso en un asunto de salud, no de talla.

Ni dietas milagro ni castigos

Si alguna vez pensaste en una dieta exprés para "compensar", aquí va una verdad incómoda: no funciona a largo plazo. Las dietas excesivamente restrictivas, eliminar grupos de alimentos sin supervisión o vivir pendiente del número en la báscula puede empeorar la situación.

El cuerpo en menopausia necesita equilibrio, no castigo. Y sí, eso incluye permitirse disfrutar de la comida sin culpa, pero con criterio.

Mujer preparando una ensalada en la cocina | Magnific

Movimiento: el nuevo imprescindible

Si hay un aliado claro, ese es el ejercicio. Al perder masa muscular, el cuerpo quema menos energía en reposo, las calorías de más buscan sitio... y lo encuentran.

Incorporar entrenamiento de fuerza junto con actividad cardiovascular ayuda no solo a controlar el peso, sino a mejorar el ánimo, el descanso y la energía diaria. No se trata de entrenar como una atleta, sino de moverse con intención.

Hambre, sueño y emociones: el trío inesperado

La bajada hormonal también afecta al sistema nervioso. Ansiedad, estrés o falta de sueño pueden disparar el apetito, especialmente por alimentos azucarados o ultraprocesados.

Por su parte, dormir mal no solo cansa, también altera las señales de hambre y saciedad. Por eso, cuidar el descanso es tan importante como cuidar la dieta.

Mujer durmiendo en la cama | Magnific

La clave está en personalizar

Es importante tener en cuenta que no hay dos menopausias iguales, de ahí que desde Neolife apuesten por un enfoque integral y adaptado a cada mujer: estudiar hormonas, composición corporal, hábitos e incluso la microbiota intestinal. Además, herramientas como el análisis DXA permiten entender qué ocurre realmente en el cuerpo, más allá del peso.

En algunos casos, la terapia hormonal puede ser una aliada para frenar el aumento de peso y mejorar la calidad de vida, siempre bajo supervisión médica.

El nuevo mantra: cuidarse sin obsesionarse

La menopausia no es el fin de nada, sino el inicio de una nueva etapa. Una en la que el autocuidado deja de ser opcional para convertirse en esencial.

Más que luchar contra el cuerpo, se trata de escucharlo. Porque sí, puede cambiar... pero también puede ser más fuerte y más sabio.