Máxima discreción de Carmen Thyssen al ser preguntada por la recuperación de su madre, Tita Cervera

La preocupación alrededor del estado de salud de Tita Cervera continúa muy presente y todas las miradas están ahora puestas en su entorno más cercano. En medio de la expectación mediática, Carmen Thyssen ha sido vista en Barcelona, aunque ha preferido mantener absoluto silencio ante las preguntas de la prensa.

La hija de la baronesa se ha mostrado muy discreta, mientras se dirigía rápidamente hacia una furgoneta para abandonar el lugar donde se encontraba, sin hacer declaraciones sobre cómo se encuentra actualmente su madre.

La preocupación por Tita Cervera comenzó hace unos días después de que se conociera que la baronesa Thyssen había sido ingresada por una neumonía. La empresaria permaneció bajo supervisión médica mientras su entorno más cercano se mantenía pendiente de su evolución. Aunque la familia ha optado por llevar la situación con la máxima discreción, distintas informaciones apuntan a que Tita Cervera estaría recuperándose favorablemente y evolucionando poco a poco.

Carmen Thyssen sin hacer ningún tipo de declaración a la prensa | Europa Press

Sin embargo, Carmen no ha querido responder a ninguna de las preguntas que le ha hecho la prensa en torno a su madre o a planes familiares y ha permanecido en silencio en todo momento, manteniendo así la máxima discreción sobre la situación familiar.

Por ahora, la familia continúa manteniendo total discreción sobre el estado de salud de Tita Cervera, mientras su entorno sigue recibiendo constantes muestras de cariño y apoyo.