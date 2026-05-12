Mario Casas da un paso más con Melyssa Pinto: publica una romántica foto juntos por su cumpleaños

Al fin ha llegado el día. Mario Casas y Melyssa Pinto ya no esconden su amor. Este 12 de mayo, coincidiendo con el 35 cumpleaños de la influencer, el actor ha decidido compartir su primera story junto a su novia para felicitarla públicamente.

En la imagen aparecen abrazados frente al espejo mientras Melyssa toma la fotografía con su móvil. Mario luce una camiseta de la selección portuguesa de fútbol personalizada con el nombre de ella y un dorsal —un guiño a las raíces portuguesas de la influencer—, mientras que Melyssa posa con una divertida diadema de orejas de peluche. De fondo se intuye una habitación y una cama, aportando un aire todavía más íntimo a la instantánea.

"¡Feliz cumpleaños!", ha escrito el actor en inglés junto a la fotografía, acompañando el mensaje con un corazón rojo y el emoji de brillo.

Aunque hace unos meses el actor ya dejó ver una imagen junto a Melyssa, dentro de un carrusel, durante un viaje a Disney, ambos habían mantenido hasta ahora un perfil muy discreto en redes sociales.

Story de @mario_houses | Instagram

El cumpleaños más especial de Melyssa

Por ahora, la pareja no ha desvelado cómo celebrará este día tan señalado. Lo que sí ha compartido Melyssa en sus redes sociales es parte de su jornada de cumpleaños, que comenzó el día anterior con una sesión de compras en la que aprovechó para hacerse con nuevas prendas de ropa.

Horas más tarde, la influencer mostraba también cómo arrancaba el día con un viaje en tren y un matcha en mano, uno de sus imprescindibles habituales.

Story de @melyssapiinto | Instagram

Además, Melyssa empieza los 35 en uno de sus momentos más felices a nivel personal. Hace apenas unas semanas anunciaba que ya es propietaria de su propia vivienda: un chalet situado en una urbanización al norte de Madrid con jardín y piscina.

"House tour de un sueño cumplido. Y con mil ganas de disfrutar el proceso de amueblarla y enseñárosla de nuevo", compartió emocionada en Instagram.

Una relación cada vez más consolidada

Fue hace algo más de un año cuando comenzaron los rumores sobre una posible relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto. En aquel momento, el actor evitó confirmar o desmentir la noticia, aunque poco a poco su historia se fue convirtiendo en un secreto a voces.

A pesar de ello, ambos han llevado su relación con enorme discreción, evitando posar juntos públicamente y manteniéndose alejados de la sobreexposición mediática. De hecho, han sido Óscar Casas y Ana Mena quienes han acaparado la atención en los últimos meses con sus apariciones y posados en pareja.

Sin embargo, Melyssa sí acompañó recientemente a Mario en la premiere de Zeta. Allí, preguntada por un posible primer posado oficial juntos, dejó la puerta abierta al futuro: "Ya se verá".

La influencer también quiso reflexionar entonces sobre la manera en la que viven su relación: "Estar enamorado no significa tener que mostrarlo de la manera que me estás diciendo", respondió, restando importancia a la idea de posar juntos en una alfombra roja.

Además, la creadora de contenido habló con cariño sobre su integración en la familia Casas después de que Mario asegurara públicamente que ella ya es "una más" en su entorno más cercano. "Yo me siento muy bien. La verdad es que estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito", confesó.