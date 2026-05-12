Horóscopo: Los mejores y peores signos del mes de mayo

Seguro que habéis notado que mayo viene bastante movido a nivel general, pero hay 4 signos que lo van a sentir mucho más. Dos de ellos hacia cambios más fáciles, mientras que los restantes... pueden vivirlo de una forma algo caótica, pero como siempre para poner orden y tomar las decisiones correctas.

En este caso, los grandes protagonistas son claramente Tauro y Cáncer. Mientras tanto, Escorpio y Acuario pueden sentir el mes algo más intenso o incómodo emocionalmente.

Tauro: por fin sientes que arrancas de verdad

Símbolo de Tauro | Magnific

Tauro, este mes el cielo está completamente pendiente de ti. Hay muchísima energía concentrada en tu signo y eso se nota.

Tienes al Sol en Tauro —es tu temporada—, Mercurio entró en tu signo el día 2 ayudándote a tener más claridad mental, el día 16 llega una Luna Nueva también en Tauro y, además, Marte entra en tu signo el 18 dándote fuerza, energía y ganas de actuar.

Traducido a un lenguaje más sencillo: mayo te da una especie de reinicio. Es como si después de meses más densos o más lentos, por fin empezaras a ver hacia dónde quieres ir.

Es un momento muy bueno para tomar decisiones importantes, empezar proyectos, mover temas laborales o económicos y construir algo más estable para ti. También vas a notar más seguridad interna y más sensación de control sobre tu vida.

Y ojo con la Luna Nueva del día 16 porque, para muchas personas, Tauro puede marcar un antes y un después bastante importante.

Cáncer: llegan oportunidades y también más amor

Signo de Cáncer | Magnific

Cáncer, enhorabuena porque mayo también viene bastante interesante para ti.

Júpiter sigue pasando por tu signo y eso normalmente trae expansión, oportunidades y una sensación de que las cosas empiezan a abrirse un poco más. No significa que todo llegue sin esfuerzo, pero sí que hay más facilidad para que aparezcan personas, situaciones o propuestas interesantes.

Además, a partir del día 18, Venus activa muchísimo el área del amor y las relaciones. Y esto puede notarse de muchas maneras: conexiones nuevas, relaciones que mejoran, personas importantes que reaparecen o incluso más ganas de abrirte emocionalmente.

También es un mes donde puedes recuperar bastante autoestima. Como si poco a poco volvieras a sentirte más segura o seguro de ti misma/o.

Escorpio: toca mirar cosas que ya no puedes evitar

Signo de Escorpio | Magnific

Escorpio... tú probablemente seas de los signos que más intensidad emocional van a notar este mes.

El mes empezó con una Luna Llena en tu signo, y eso ya removió muchísimo. Las lunas llenas suelen sacar emociones a la superficie, especialmente cosas que llevaban tiempo acumuladas o situaciones que ya no podían seguir ignorándose.

Y claro, ahora mismo hay muchísima energía en Tauro, que es tu signo opuesto. Esto activa directamente temas de pareja, relaciones, vínculos importantes y decisiones emocionales bastante serias.

Puede que este mes tengas conversaciones incómodas, que veas cosas que antes no querías mirar o que te des cuenta de dinámicas que ya no puedes seguir sosteniendo igual.

No es un mal mes, pero sí uno bastante intenso. Y cuanto más intentes controlar o evitar lo que sientes, más removido puede hacerse todo.

Acuario: un mes para reajustar

Signo de Acuario | Magnific

Acuario, a ti también te toca un mayo algo movidito. Puedes sentir más presión, más cansancio mental o cierta incomodidad relacionada con temas de hogar, familia, convivencia o simplemente sensación de estrés acumulado.

Astrológicamente, estás viviendo una cuadratura importante y eso normalmente se siente como tensión o necesidad de hacer ajustes internos.

Pero no te preocupes, el universo nos da señales, pero no condiciona nuestro presente. Lo que pasa es que el mes te obliga a mirar cosas que quizá llevabas tiempo dejando para después. Pues mayo viene precisamente a decirte: "para un momento y recoloca ciertas cosas".

Un mes donde todo empieza a moverse

Como veis, este mes es uno de esos meses donde muchas personas van a notar movimiento, decisiones importantes y cambios bastante claros. Pero incluso los momentos incómodos tienen sentido. Muchas veces el cielo no viene a castigarnos, sino a enseñarnos qué parte de nuestra vida necesita cambiar, ordenarse o evolucionar.

Mejor nos adaptamos... ¿no?