¿Qué es y qué indica el signo de Frank?

Un simple pliegue en la oreja podría decir más de lo que parece. El llamado signo de Frank ha despertado interés en la comunidad científica. El nutricionista y divulgador científico Xevi Verdaguer lo explica en sus redes sociales (@xeviverdaguer). Este signo ha llamado la atención por su posible relación con problemas cardiovasculares, aunque no sustituye un diagnóstico médico.

La señal que pasa desapercibida

A veces, el cuerpo lanza pequeñas pistas que ignoramos. Una de ellas está en un lugar tan inesperado como el lóbulo de la oreja. Se trata del llamado signo de Frank, una línea diagonal que cruza esta zona y que, en los últimos años, ha llamado la atención por su posible vínculo con la salud cardiovascular.

Aunque pueda sonar sorprendente, este rasgo físico ha sido objeto de diversos estudios que lo relacionan con un mayor riesgo de enfermedades del corazón.

Qué es exactamente el signo de Frank

El signo de Frank es un pliegue visible en el lóbulo de la oreja, generalmente en diagonal. No duele, no molesta y muchas personas lo tienen sin darle importancia.

Sin embargo, algunos investigadores han observado que podría estar asociado a alteraciones en los vasos sanguíneos, especialmente en arterias como las coronarias o las carótidas. Eso sí, es importante entender bien que esta característica no se trata de un diagnóstico.

Tener el signo de Frank no significa que una persona vaya a desarrollar una enfermedad cardíaca. Pero sí puede ser una oportunidad para prestar más atención a ciertos hábitos y controles para mejorar la salud. Es, en cierto modo, una llamada a la prevención.

Por qué podría estar relacionado con el corazón

La hipótesis principal es que este pliegue refleja cambios en la microcirculación. Es decir, podría ser una manifestación externa de lo que ocurre internamente en los vasos sanguíneos.

Factores como la inflamación crónica, el envejecimiento vascular o problemas metabólicos podrían estar detrás de esta señal visible en la piel.

En otras palabras, el lóbulo de la oreja podría actuar como una especie de "ventana" hacia la salud cardiovascular.

Oreja | Freepik

Qué hacer si detectas este pliegue

Si te reconoces en esta señal, no hay motivo para alarmarse, pero sí para acudir a tu cardiólogo y hacer una revisión:

Revisar parámetros como glucosa, colesterol y triglicéridos

Mantener una alimentación equilibrada

Practicar ejercicio de forma regular

Cuidar el descanso y tratar problemas como el insomnio o la apnea

La importancia de escuchar al cuerpo

Más allá de este caso concreto, esto hace entender que el cuerpo habla, aunque no siempre lo haga de forma evidente. Pequeños detalles, como un pliegue en la piel, pueden ser recordatorios de que la salud no depende de un único factor, sino de un equilibrio global.