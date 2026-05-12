Tomás Páramo y María García de Jaime: quién estuvo y quién no en la comunión y por qué no fue María Pombo

Tomás Páramo y María García de Jaime han disfrutado de un día muy especial para su familia con la reciente comunión de su hijo mayor, una fiesta que celebraron rodeados de amigos y seres queridos.

Muy emocionada al hablar de aquel día, la influencer ha confesado en los Premios Castizo de El Español, que la comunión fue especialmente emotiva para ambos. "Fue muy bonito y muy emocionante", ha asegurado, reconociendo incluso que estuvo a punto de romper a llorar durante la misa al darse cuenta de lo rápido que crecen sus hijos. "Un montón de sentimientos encontrados, es un momento que además no se puede olvidar".

Tomás Páramo y María G de Jaime hablando con la prensa | Europa Press

La influencer también ha explicado entre risas que ella y Tomás se sienten todavía "como los jovencitos del colegio" en comparación con otros padres del entorno escolar, algo que hizo todavía más especial vivir la comunión de su hijo.

Sin embargo, uno de los momentos que más expectación ha generado ha sido cuando les han preguntado por algunos de los invitados que acudieron al evento. La pareja ha confirmado que tanto el torero Andrés Roca Rey como Tana Rivera estuvieron presentes en la celebración familiar.

"Por supuesto", ha respondido Tomás al ser preguntado por el torero, explicando además que continúa recuperándose y preparando su esperada reaparición, después de la grave cornada que sufrió hace unas semanas: "Gracias a Dios evolucionando genial".

Andrés Roca Rey y Tana Rivera en la feria taurina de Brihuega | Gtres

Sobre Tana Rivera, el famoso matrimonio ha dejado claro el estrecho vínculo que mantienen con ella y con Roca Rey. "Son parte de nuestra vida, siempre han estado y seguirán estando", ha afirmado con cariño, dejando ver la gran amistad que une a todos ellos desde hace años.

Tomas Páramo y María García de Jaime | Gtres

La pareja también ha querido aprovechar para desmentir cualquier rumor de distanciamiento con María Pombo después de que la influencer no acudiera a la comunión. "Justo le coincidió con otra comunión, así que nada". Según han explicado, la ausencia se debió simplemente a que coincidía con otro compromiso familiar muy importante para ella: la comunión de su sobrino.

Tomás Páramo y María García de Jaime posando para la prensa | Gtres

"Todo está fenomenal", han asegurado entre risas, quitando importancia a las especulaciones en redes sociales y dejando claro que su amistad con María Pombo sigue igual que siempre.