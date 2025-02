El truco del champú en seco para limpiar zapatos y bolsos de ante

Las redes sociales han hecho viral un truco para limpiar el ante (también llamado serraje) usando champú en seco. Muchas personas han ido probando en diverses piezas, como bolsos y chaquetones y, en la mayoría de casos, ha surtido efecto y las manchas se han ido.

Lo cierto es que hay algunos tejidos que son muy difíciles de limpiar. Sobre todo porque no se puede meter en la lavadora y porque suelen necessitar productos caros y específicos para limpiarse. El ante es uno de los tejidos que no pasa de moda y también uno de los más complicados de limpiar. Se usa en innumerables piezas de ropa y calzado, pero, si se ensucia, puede resultar un auténtico quebradero de cabeza hacer desaparecer las manchas.

Bolso de ante | iStock

¿Cómo limpiar el ante con champú en seco?

Para limpiar el ante y que no se estropee el tejido ni se endurezca (como pasa cuando es piel sintética), se puede usar champú en seco en espray. Para que se limpie la pieza completamente debes seguir los pasos siguientes:

1. Cubre la superfície de la pieza con el champú en seco en espray.

2. Deja la pieza con el champú entre 30 minutos y 1 hora reposando.

3. Con un cepillo, frota la pieza para ir retirando el champú hasta que quede completamente limpia y sin el polvo del champú.

Siguiendo estos sencillos pasos, el ante sucio se habrá transformado en limpio. Resulta especialmente útil en calzado de serraje, que a menudo se nos mancha sin saber exactamente con qué. También se puede usar en bolsos y chaquetones de ante que tengan manchas que necesitemos limpiar.

Trucos de La Ordenatriz para limpiar el ante

Si el truco del champú en seco no te ha funcionado, siempre puedes recurrir a la experta entre las expertas: @la_ordenatriz. Bego es organizadora profesional y se ha hecho muy famosa en las redes con sus trucos de limpieza. A ella no se le resiste ninguna mancha y miles de personas confían en sus recomendaciones con una fe ciega. Y no es para menos, ha popularizado lo que ella ha llamado fómula mágica, una mezcla de productos para limpiar casi cualquier cosa. También se ha hecho famosa por sus trucos de limpieza a base de laca.

En su perfil de Instagram tiene diversos trucos para limpiar el ante, en función del tipo de mancha. Los más populares y más efectivos que ella recomienda son:

1. Para manchas en general però sobre todo las de grasa: se fronta la mancha con paño, se cubre de alcohol, luego con polvos de talco y se deja reposar 3 días.

2. Para manchas pequeñas o agua: Tan fàcil como usar goma de borrar y frontar con un cepillo.

3. Para desteñidos: Pulverizar laca de pelo y en breve, se debe retirar con una bayeta de microfibra humedecida con agua.