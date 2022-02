Para los amantes de la cocina, elaborar platos es algo muy entretendio. A los que lo odian, en cambio, les parece una tortura. Aun así, algo que tienen en común estas dos clases de personas es la pereza por la limpieza. Pensar que después de cocinar, vamos a tener que lavar todo lo que hemos usado, nos echa para atrás.

A pesar de que la freidora de aire sea uno de los electrodomésticos menos sucios al cocinar los alimentos sin aceite, no se limpia sola. Te mostramos lo que puedes adquirir en Amazon para que dediques aún menos tiempo a eliminar la suciedad de estas.

Papel desechable para la freidora

Quizás no lo habías pensado, pero al igual que usamos papel especial para horno, también existe uno específico para tu freidora. Se tratan de finas láminas desechables, la mayoría de ellas elaboradas con papel de pergamino y materiales naturales aptos para el ser humano, por lo que no vas a tener que preocuparte por el contacto con los alimentos.

Su uso es sencillo: tan solo tenemos que introducir esta especie de forro en la base de la cesta de la freidora. De esta manera, cuando cocinemos nuestros alimentos, no van a estar en contacto directo con la superficie, por tanto, no se van ni a pegar ni van a manchar el electrodoméstico. Al retirar la hoja, parecerá que no hayas cocinado nada allí.

Papel desechable para air fryer | Amazon

Úsalos para todo

Aunque están pensadas para darle este uso, no es algo exclusivo de las freidoras de aires. Es un producto multiusos, ya que al resistir temperaturas elevadas, puedes emplearlo al cocinar en el horno, microondas o sartén. Incluso puedes servir tus platos en estos recipientes y ahorrarte lavar tu vajilla.

Generalmente, son redondos, pero son lo suficientemente moldeables como para adaptarse a cualquier superficie. Si elaboras tartas, te serán muy fáciles de desmoldar, ya que son hojas antiadherentes. Además, la mayoría incluyen perforaciones, aspecto que permite que el vapor llegue a muchas más zonas y tus alimentos se cocinen tanto por dentro como por fuera.

Cuida tus electrodomésticos

Estos revestimientos te permitirán alargar la vida a tu freidora. Con el paso del tiempo y con cada cocinado, las superficies de tus aparatos se empiezan a desgastar e incluso se pueden rallar. A consecuencias de esto, nuestros productos van a pegarse cada vez más, por lo que el lavado y la desincrustación va a ser más complicada.

Incluyen márgenes elevados para que las paredes de tu freidora tampoco se manchen y te facilitaran sacar el contenido de tu freidora. Por lo tanto, si contribuimos a proteger estas zonas, nuestra freidora nos lo va a agradecer.

¿Cuál escojo?

Cualquier opción va a ser buena, pero quizás alguna se adapte mejor a lo que buscas. En Amazon existe una extensa variedad. Generalmente, vienen en packs de entre 100-200 hojas. Son de diferentes pulgadas y formas, para adaptarse a la capacidad de tu freidora; y no son todas de pergamino también puedes optar por aquellas elaboradas de silicona y así poder utilizarlas. Eso sí, estas las tendrás que lavar.

