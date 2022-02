Tender en la cocina y otros errores comunes que hacen que la ropa tarde en secarse

En la temporada de lluvia y frío, no podemos tender al aire libre, por lo que nos vemos en la necesidad de hacerlo dentro. Sin embargo, cuando la tendemos en casa sabemos que la ropa tardará mucho más en secarse. Usar una secadora sería lo ideal, pero no todos cuentan con un espacio para instalar este electrodoméstico en casa. Igualmente, si la tienes, en más de una ocasión es probable que hayas tenido que utilizar también el tendedero porque no siempre cabe todo en la secadora.

No obstante, si finalmente hay que tender en el interior de casa hay varios errores que es posible que cometas y que hacen que la ropa tarde más en secarse. Uno de ellos es tender en la cocina o en el baño. Aunque creas que son sitios idóneos porque no molestan, en realidad ambos espacios son más fríos y húmedos que el resto. Una buena opción para poner el tendedero sería cualquier otra habitación o el salón, pues son espacios más calientes.

A su vez, también podemos evitar varios errores que cometemos con la lavadora, como introducir grandes cantidades de ropa. Si lo hacemos, cuando comience a centrifugar, el exceso de agua no se retirará de forma tan efectiva que si dejamos un palmo en el tambor sin llenar.

Si no llenas la lavadora de ropa te darás cuenta que también tiene su lado positivo a la hora de tender, puesto que las prendas contarán con su correspondiente espacio y, en consecuencia, estarán listas mucho antes de lo que esperamos.

Consejos para tender la ropa dentro de casa

Para alargar la vida de tus prendas y evitar humedades dentro de casa que también te puedan afectar a ti, hay una serie de consejos que puedes seguir:

Es mejor secar la ropa cuando estés fuera de casa .

. Cuando se haya secado todo, airea o ventila la estancia abriendo puertas y ventanas.

la estancia abriendo puertas y ventanas. Si ves que tu ropa sale muy mojada de la lavadora, programa un segundo centrifugado .

. Poner el tendedero cerca de las ventanas o zonas de ventilación y, si es posible, que le dé el sol .

cerca de las y, si es posible, que le dé el . No coloques la ropa en los radiadores , ya que algunas prendas podrían encoger o endurecerse. Además, esta acción produce condensación y hace que tu estancia no se caliente como debería.

coloques la ropa en los , ya que algunas prendas podrían encoger o endurecerse. Además, esta acción produce condensación y hace que tu estancia no se caliente como debería. Antes de tender la ropa, sacude bien cada prenda. De esta forma eliminas el exceso de humedad y evitas arrugas en las prendas.

