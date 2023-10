Ten cuidado con este electrodoméstico si quieres evitar plagas de insectos en la cocina

Podríamos decir que la cocina es una de las estancias más limpias de la casa, pero también la que se ensucia con más facilidad (trozos de comida, migas de pan, restos de aceite…). Por eso, tenemos que asegurarnos de dejarla muy limpia después de cada cocinado.

De la misma manera que limpiamos a conciencia el suelo, la encimera, los fogones o la vitrocerámica, los electrodomésticos también tienen que estar como los chorros del oro y limpiarlos muy a menudo. Si no, puede pasar lo que nos enseña Miguel a través de esta publicación en Instagram (@miguel_assal). Miguel es instructor del SAMU y comparte en sus redes sociales consejos sobre primeros auxilios y emergencias. En este caso, nos advierte del peligro que supone tener un frigorífico sucio.

Si alguna vez has sufrido alguna intoxicación alimentaria o las tienes a menudo y no sabes el porqué, Miguel advierte de que el motivo puede estar en la nevera. Y no se refiere al estado de los alimentos, sino al mantenimiento del electrodoméstico. Fíjate bien y revisa con atención todos los rincones de la nevera porque puede haber "huéspedes no deseados", como dice el experto.

Estos bichitos pueden transmitir enfermedades contaminando los alimentos que tienes en la nevera. Algunas de estas afecciones pueden ser la salmonelosis, la hepatitis infecciosa, diarreas infantiles e infecciones intestinales y urinarias. Además, "pueden ocurrir graves cuadros alérgicos por inhalar sus secreciones".

¿Cómo se pueden meter estos insectos en la nevera?

Una de las razones por las que entran estos insectos en el frigorífico es si la goma de la puerta presenta alguna grieta, está abombada o no sella correctamente. También puede ser por no tener suficientemente limpia la parte trasera, ya que "hace calor y es un lugar perfecto para criar y, además, pueden entrar por cualquier hueco". Una vez han accedido en el interior de la nevera, se alimentan del agua y de la comida.

Una señal de alerta puede ser si por la noche ves pequeños bichitos por la cocina. A partir de aquí, desenchufa el frigorífico, saca toda la comida y límpialo por todos los rincones. Eso sí, mejor no utilices insecticidas para que luego no afecte a los alimentos.

Así puedes limpiar la nevera de una forma rápida y sencilla

- El primer paso para limpiar el frigorífico de una manera eficiente es desenchufarlo. Como la puerta va a estar abierta durante un buen rato, así no malgastas energía.

- A continuación, quita todos los alimentos, bebidas, baldas y cajones.

- Prepara una palangana y mezcla agua tibia con jabón de lavavajillas. También puedes ponerlo dentro de un pulverizador si tienes uno en casa. En cualquiera de los casos, limpia el interior con un paño mojado con esta mezcla de productos.

- Utiliza el agua y el jabón de lavavajillas para limpiar las baldas y los cajones. Por cierto, cuando limpies el interior, asegúrate de que las ranuras que los sostienen están como el primer día, ya que se acumula suciedad.

Otros productos que van muy bien también son el limón y el bicarbonato de sodio.