No digas "deja de llorar": un experto propone cinco frases alternativas para decirle a tus hijos

El llanto está presente en nuestra vida desde que nacemos, literalmente. Llorar es una de las primeras formas que tienen los bebés para expresar lo que sienten y para comunicarse, ya sea por hambre, por dolor o por querer estar en brazos de un adulto. A medida que el tiempo pasa y van creciendo, gracias al llanto pueden liberar tensiones, visibilizar sus frustraciones o expresar emociones que todavía no pueden identificar con palabras.

Pero a veces, la reacción de los adultos a esta situación, ver llorar a un hijo, no siempre es la adecuada. Una de las primeras respuestas suele ser "deja de llorar", una frase que, por mucho que no se diga con mala intención, puede enviar un mensaje equivocado al niño o niña. Por ejemplo, se le puede transmitir que expresar las emociones está mal o que para ser fuerte no hay que llorar.

Para revertirlo y evitar tener que decir más veces esta frase maldita, James Van der Lust, maestro y divulgador (@jamesvanderlust), lanza cinco propuestas de frases para decir al niño, dependiendo de la situación.

Niña llorando | Freepik

Cinco frases alternativas al "deja de llorar"

Lamento que te sientas así

De esta manera, muestras tu empatía hacia él y le dices que te importa lo que le está pasando y sintiendo. También es una forma de que se sienta escuchado y comprendido.

Llorar está bien, tranquilo

Para dejar a un lado lo que comentábamos antes, para que el niño o niña no sienta que llorar es algo vergonzoso, con esta frase le estamos diciendo que es normal, que está bien hacerlo, y que puede mostrarlo sin problema. Esto le dará seguridad en sí mismo.

Te entiendo, yo también lloraría

Esta es otra forma clara de mostrar empatía, ya que le estás transmitiendo que tú, en su misma situación, reaccionarías igual. Por lo tanto, le haces saber que a los adultos también les pasa y que es un sentimiento válido.

Aquí estoy, a tu lado

Si el niño ve que el adulto está tranquilo y calmado, es suficiente para que sienta que hay alguien allí que le entiende y le hace compañía, hecho que le dará mucha más seguridad. Saber que no está solo, hará reducir su sentimiento de angustia.

Llorar está bien, déjalo salir, después te sentirás mejor

No hay que transmitirle prisa para que deje de llorar, al contrario. Que se tome su tiempo para expresar y liberar sus emociones. La frase significa que está bien desahogarse y que llorar es parte del proceso para sentirse bien.

En su vídeo, James termina con una frase muy clarificadora y que resume todo a la perfección: "Llorar es una forma normal de expresar nuestras emociones y, al fin y al cabo, expresar nuestras emociones es algo muy bonito".

¿Por qué incomoda tanto ver llorar a alguien, sea niño o adulto?

La respuesta a esta pregunta puede tener relación con la forma en cómo nos educaron cuando éramos niños y jóvenes, oyendo frases como el "deja de llorar" que hemos estado comentando o "no es para tanto".

A esto, hay que sumarle que vivimos en una sociedad en la que es complicado que uno pueda mostrarse vulnerable, por culpa de premiar valores como la productividad, la fuerza y el control de las emociones.