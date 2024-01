¿Siempre descambia o devuelve todo lo que le regalas? Qué comprarle a una persona difícil

Hay muchas personas que sostienen que regalar es mejor que recibir un regalo, pero estas no tienen en cuenta lo que implica tener un familiar o amigo que lo cambia o devuelve absolutamente todo, y que ni siquiera intenta esbozar una media sonrisa al descubrir qué es lo que hay dentro del envoltorio.

Si este es tu caso, seguramente ahora te encuentres ante la incógnita de qué regalarle a esa persona difícil para Reyes. Aunque parezca tenerlo todo o tener gustos caprichosos, no te preocupes, aquí te ofrecemos algunas ideas que pueden convertir la tarea de encontrar el regalo perfecto en un desafío menos complicado.

1. Tarjetas regalo

Cuando se trata de personas de gustos esquivos, las tarjetas regalo se convierten en el as bajo la manga. Al brindarles la oportunidad de elegir su propio regalo, te aseguras de evitar posibles devoluciones o intercambios no deseados. Puedes optar por tarjetas regalo de tiendas de moda, tecnología, libros o incluso experiencias como cenas en restaurantes exclusivos. Es como regalar dinero de una forma más elegante.

2. Entradas para un espectáculo

Si bien los objetos materiales pueden no ser siempre la elección adecuada, las experiencias suelen dejar una impresión duradera y un recuerdo al que recurrir en los momentos bajos. Las entradas para un espectáculo, concierto o evento especial pueden ser la clave para sorprender a esa persona difícil. Asegúrate de elegir algo que esté alineado con sus intereses, ya sea música, teatro, deportes o comedia.

3. Velas

Las velas pueden parecer un regalo convencional, pero su versatilidad y el ambiente que crean las convierten en una elección atemporal. Opta por velas con fragancias específicas que puedan evocar recuerdos o transmitir tranquilidad. Si la persona difícil tiene un estilo particular, también puedes elegir velas decorativas que se ajusten a su estética personal. Desde velas con forma de burbuja hasta elegantes candelabros, este regalo puede convertirse en una adición acogedora y apreciada en su espacio personal.

4. Objetos personalizados

Si estás dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo extra, los objetos personalizados pueden ser la solución perfecta. Desde un cuadro pintado a mano -si tienes dote para el arte- hasta tazas con diseños exclusivos, la personalización agrega un toque especial que demuestra dedicación y cuidado en la elección del regalo. Considera sus gustos y preferencias al seleccionar el elemento y agrega un toque único que haga que el regalo sea realmente especial.

5. Libros

Los libros son un regalo clásico pero siempre efectivo. Si conoces los intereses literarios de la persona difícil, elegir un libro que se alinee con esos gustos puede ser un gesto muy apreciado. Incluso si no estás seguro de sus preferencias, opta por un bestseller, una obra clásica o un libro de no ficción que pueda despertar su curiosidad. Los libros tienen el poder de transportarnos a diferentes mundos y, además, son regalos que pueden disfrutarse a lo largo del tiempo. Ahora bien, si no le gusta leer, descarta la idea.