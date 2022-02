¿Sabes la utilidad real de estos objetos?

Los objetos a los que nos referimos en este artículo son de lo más comunes. La mayoría de ellos los podemos tener en nuestras casas o los hemos tenido delante de nosotros más de una vez.

Por lo general, la cotidianidad o la costumbre nos hacen pasar por alto muchas de las cosas de nuestro alrededor. Pero, a veces, el hecho de normalizar alguna cosa hace que no nos demos cuenta de que algunos objetos habituales tienen un significado oculto que seguro que desconocemos.

O cuando miramos algo una vez y nos asaltan dudas al respecto, lo solucionamos, simplemente, buscando la respuesta más lógica y dándola por válida. Pero en el caso de los objetos de los que te hablamos a continuación, podrás comprobar cómo, a veces, la lógica no siempre lleva razón.

Los 8 objetos comunes con un significado oculto

Muestra de tela de la ropa

Si coges una prenda que aún no hayas estrenado ni cortado las etiquetas verás que en su interior hay un pequeño trozo de tela que, a veces, va acompañado de un botón de recambio.

Esta tela no solo sirve para poder reparar un posible agujero, sino que los fabricantes lo añaden para que puedas comprobar cómo reaccionan los productos de limpieza encima del tejido antes de echarlo a lavar, especialmente, en el caso de la ropa delicada.

Bolsillo pequeño de los tejanos

Antiguamente, los tejanos eran la vestimenta propia de los mineros y obreros. Entonces, la marca Levi's empezó a añadir estos pequeños bolsillos dentro de los bolsillos principales para reforzar las costuras de la prenda. Ahora, hay quiénes lo usan para guardar monedas pequeñas.

Rayas de los bordes de las monedas

No abandonamos aún las monedas. Estas tienen unos acabados con ranuras que hoy sirven para la población invidente. Sin embargo, su utilidad originaria era para diferenciar una moneda verdadera de una falsa.

Monedas de euro | iStock

Agujeros inferiores de las Convers All Star

¿Quién no ha tenido alguna vez en su vida unas Convers? Todos hemos normalizado en su diseño dos agujeros en ambos lados del zapato que tocan casi a la suela. Estos agujeros no son para que el zapato transpire, sino que estaban pensados para que los cordones también se cruzaran por esta zona y así conseguir una mejor sujeción del pie.

La explicación es que las Converse fueron creadas para los jugadores de básquet.

Anilla de las latas

Tenemos la mala costumbre de beber directamente de la lata, pero lo cierto es que los fabricantes añaden este agujero para que podamos introducir una pajita y que el metal no entre en contacto con la boca.

Agujero de los donuts

En NovaMás ya os explicamos el significado del agujero más famoso del mundo junto a una deliciosa receta de rosquillas. Los donuts se presentan así para evitar que el interior de la masa quede crudo, hecho que sí que ocurría cuando no existía el agujero y se presentaba como un bollo uniforme.

Orificio de las cucharas para espaguetis

¿Has tenido alguna vez un cucharón de madera, metal o plástico con un agujero en el centro? Pues este orificio no es en absoluto algo estético. De hecho, tiene un uso muy práctico y es el de medir la cantidad de una ración de espaguetis.

De este modo, el tamaño de un puñado de espaguetis que cabe dentro del agujero es la ración adecuada de pasta para una persona.

Cuchara para espaguetis | iStock

Agujero de la ventanilla de los aviones

Seguro que en algún viaje en avión te has dado cuenta de este orificio y te has parado a pensar cómo era posible que no se colara el frío y qué utilidad tenía. Pues aquí tienes tu respuesta: el agujero de las ventanas sirve para regular los cambios de presión durante el vuelo y para evitar que el doble cristal se empañe.

