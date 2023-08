No sabemos pasarnos el hilo dental: Así deberíamos hacerlo

A los niños se les enseña desde muy pequeños que hay que lavarse los dientes para cuidar la salud dental. Es fácil pensar que con eso es suficiente, pero con usar el cepillo de dientes no lo tenemos todo hecho.

Esto se debe a que el 35% de la superficie dental está compuesto por el espacio entre los dientes, una zona a donde el cepillo no llega. Es por eso que un buen complemento, y que utilizan muchas personas a la hora de lavarse los dientes, es el hilo dental. Para que la limpieza dental esté completa, se recomienda usar el hilo dental al menos una vez al día. De esta manera la placa quedará limpia y las bacterias que queden en estos huecos desaparecerán.

La forma de pasarlo no es tan fácil y básica como puede pensarse de primeras. Un error frecuente a la hora de realizar la limpieza es apretar hacia abajo, hacia la encía. En cambio, la forma correcta de hacerla es presionar hacia los laterales de los dientes. En el caso de que no hacerlo bien, se hará daño a las encías, provocando su sangrado.

Otro factor a tener en cuenta es que, si se pasa el mismo hilo entre todos los dientes, no se conseguirá realizar una limpieza efectiva. Lo que pasará en ese caso es que se moverá la placa de un lado a otro. El hilo recomendado si no se tiene el hábito es el que tiene recubrimiento de cera. Por el contrario, es más efectivo y limpia con más profundidad el que no lo tiene.