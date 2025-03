Revolución solar: qué es y para qué sirve la técnica astrológica en la que confía Aitana

En el reciente documental de Netflix, Aitana: Metamorfosis, la cantante española comparte aspectos muy personales de su vida, incluyendo su relación con la astrología y, específicamente, con la revolución solar.

A lo largo del documental, Aitana cuenta que una astróloga le recomendó viajar a un lugar específico el día de su cumpleaños para realizar su revolución solar y así mejorar las energías del año. Inicialmente, el destino era Dubái, pero al corregir la hora exacta de su nacimiento, cambió a Yakarta. Pero tras sopesarlo mucho, Aitana decidió no hacer el viaje.

¿Qué es la revolución solar y para qué sirve?

Es una herramienta astrológica que se realiza cada año en el momento exacto en que el Sol regresa al mismo grado y posición que ocupaba al nacer. Esta técnica permite saber las energías disponibles para el siguiente año (desde nuestro último cumpleaños) y nos da mucha información sobre temas como la salud, las relaciones sentimentales, el trabajo o los desafíos personales de ese año en concreto.

Para hacer el cálculo correcto de la revolución solar, necesitamos saber exactamente dónde pasaremos nuestro cumpleaños. Sí, tal como lees, porque dependiendo del lugar, tu mapa astral puede cambiar. Por este motivo, Aitana valoró la posibilidad de modificar los planes de su cumpleaños para tener un año lo más positivo posible. Para los astrólogos, este truco no es nada nuevo, es habitual y se usa bastante, aunque desde mi punto de vista no es lo más recomendable.

Y es que me gustaría aclarar que no se trata de un medio de predicción infalible. Más bien, sirve para identificar tendencias y áreas de enfoque durante el año. Podemos saber en qué momento es mejor esa mudanza que tienes en mente o qué tal te irá en el amor, tanto si tienes pareja como si no. También funciona genial para saber si tendrás nuevos proyectos laborales ese año en concreto. Pero, como he dicho, todo depende del lugar en el que vayas a pasar tu cumpleaños. No lo olvides.

¿Se pueden evitar ciertos eventos? La decisión de Aitana

Hay algo que me gustaría matizar, y me parece muy coherente la respuesta de Aitana: ella ya no quiere volver a condicionarse por la astrología. Y es que puedes cambiar las veces que quieras de lugar de cumpleaños para que tu año sea "mejor", pero ten claro algo: tu carta natal manda.

Es decir, que si tienes que pasar por algún acontecimiento complicado, quizás ese año lo evites, pero al siguiente esa energía puede llegar igualmente. Así que estoy de acuerdo en… vivir más el momento presente y utilizar estas herramientas maravillosas para entender mejor nuestro camino, sin condicionarnos y estando abiertos al cambio. Es mucho más divertido, os lo prometo.

Otras herramientas de autoconocimiento

Prácticas como la astrología nos invitan a conectar con nuestra energía y autenticidad. Además de la revolución solar, existen otras herramientas espirituales como la numerología, el tarot evolutivo o los oráculos, que también pueden ayudarnos a entender qué nos favorece energéticamente. Todas estas técnicas buscan acercarnos a aquello que nos hace brillar y vivir desde nuestra esencia más genuina.

