¿Es realmente efectivo el método viral '12-3-30’ para adelgazar caminando?

Los excesos del verano hacen que empecemos septiembre con más ganas que nunca de hacer deporte y perder los kilos de más que hemos ganado. Durante las primeras semanas de la vuelta a la rutina, los gimnasios se llenan hasta reventar, pero con el paso de las semanas este entusiasmo por entrenar se va diluyendo.

La constancia y el esfuerzo son dos aspectos inherentes al ejercicio físico, aunque también son principios difíciles de asumir para muchos. Está claro que, el que el que algo quiere, algo le cuesta, pero, ¿y si pudiéramos conseguirlo de una forma más llevadera y asequible?

Para cubrir esta necesidad, han aparecido métodos de adelgazamiento que se han hecho virales por su promesa de ser efectivos y requerir de poco tiempo y esfuerzo. El combo perfecto para acabar con las excusas. El último de ellos es el método '12-3-30' para perder peso solo caminando.

¿Es realmente efectiva esta técnica? Para saberlo, en NovaMás hemos hablado con Zulai Plazaola, entrenadora personal y divulgadora de contenido sobre fitness y salud a través de su cuenta de Instagram, @zulaifit.

¿Qué es el método para adelgazar 12-3-30?

Esta fórmula la ha hecho viral la tiktokera Lauren Giraldo, que asegura haber perdido más de 13 kilos con el '12-3-30’. Después de compartir su historia, muchas chicas han querido sumarse al método y aseguran haber notado los resultados.

Pero, ¿qué significan estas cifras? El nombre de la técnica indica que debes caminar sobre una pendiente de 12% de inclinación, a una velocidad de 3 millas por hora (unos 4,8 kilómetros por hora) durante 30 minutos. El entrenamiento se puede hacer en exteriores, pero es más fácil de controlar si se usa cinta de correr.

¿Es útil para perder peso?

Zulai Plazaola lo tiene claro, "un ejercicio, por sí mismo, no va a tener ningún poder adelgazante y el impacto que va a tener en las personas que lo practiquen no va a ser el mismo", señala. Es decir, "no es igual que lo lleve a cabo una persona que lleva toda la vida entrenando, que otra que lleve años sin entrenar o que acabe de empezar", aclara la entrenadora.

Por otro lado, Plazaola señala la importancia de tener claro el significado del concepto "adelgazar" cuando queremos conseguir este objetivo solo por la vía del ejercicio aeróbico, como es el caminar.

"Hacer entrenamientos aeróbicos está bien si es lo que te gusta. Además, nos aporta grandes beneficios para nuestra salud. Pero, no deberíamos dejar de lado el entrenamiento de fuerza, que es realmente el estímulo que vamos a necesitar para poder mantenerlo. Dicho de otra forma, el trabajo aeróbico se come el músculo. Por lo tanto, cuando pensamos en la pérdida de peso, deberíamos centrarnos en la mejora de la composición corporal, incluyendo, además, entrenamientos de fuerza".

Además, en la pérdida de peso sostenida en el tiempo también intervienen otros factores de vital importancia como, "la alimentación, el descanso, los niveles de estrés…", añade Plazaola.

Por otro lado, algo esencial para mantener los resultados de un entrenamiento a lo largo del tiempo es tener incorporada la actividad física dentro de nuestras rutinas habituales, "si queremos cuidar nuestra salud, el ejercicio físico debería formar parte de nuestros hábitos saludables", insiste la entendedora. Además de jugar con las intensidades y el tipo de entrenamiento para progresar y no estancarnos.

¿Existen prácticas o entrenos que debamos evitar?

Ante la ola de técnicas para adelgazar que nos brindan las redes sociales, es importante que revisemos si realmente son propuestas efectivas o si pueden comprometer nuestra salud a corto o largo plazo.

En este sentido, Zulai Plazaola recomienda buscar asesoramiento a través de un profesional "para que nos pueda guiar sobre qué es lo que más nos convendría en base al objetivo que tengamos. Y no sólo eso, también dependerá de nuestro historial deportivo, si tenemos o no alguna patología o lesión, cuánto tiempo le podemos invertir al entrenamiento… Hay que estudiar cada caso".

Tips para distinguir si un método viral es efectivo

Antes de consultar con un experto, y para hacer un primer filtrado, la entrenadora nos da algunos consejos para poner a prueba las prácticas deportivas que se hacen virales.

"Huiría de todo lo que venga acompañado de la palabra método", especialmente, "de los productos o métodos que prometen grandes resultados en poco tiempo". Ante estos atractivos, también nos puede ayudar realizarnos una serie de preguntas:

"No engañan, claro que vas a perder mucho peso en un periodo corto de tiempo… Pero, ¿a qué precio? ¿Vas a poder mantenerlo en el tiempo? ¿Promueve hábitos de vida saludables? ¿Cómo te sientes? ¿Quién te lo ha recomendado o vendido? Responder a estas preguntas nos puede ayudar a identificar si nos conviene, o no, esa práctica o producto", concluye Zulai Plazaola.