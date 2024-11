¿No quieres poner el árbol tradicional de Navidad? Estas son algunas alternativas para decorar tu casa

Falta un mes para el día de Navidad, pero a lo mejor en tu ciudad ya empieza a notarse en las calles el ambiente festivo característico de estas fechas, con las tradicionales luces instaladas, e incluso encendidas.

Durante estos días, también tienes que ir pensando en si quieres decorar tu casa o no. Si optas por la primera opción, uno de los adornos típicos que no puede faltar es el árbol, ya sea natural o artificial. Ahora bien, si por falta de espacio, porque no te gusta o porque quieres innovar en tu decoración decides no poner árbol, te proponemos algunas ideas alternativas para que tu casa conserve el espíritu navideño.

Árbol de Navidad | Pexels

Árboles alternativos

Si, de todos modos, no quieres renunciar a tener un árbol en casa, hay otras opciones que te pueden servir.

Puedes montar un árbol de pared muy original y personalizado con fotos de tu familia, aprovechando que estas son fechas en las que compartiréis muchos ratos juntos. Simplemente, tienes que colocar las instantáneas de manera que formen la silueta de un árbol sujetas en cuerdas con pequeñas pinzas de manera o pegadas a la pared con cinta adhesiva. Para darle un toque especial, puedes añadirle alguna tira de luces o una estrella hecha con cartulina.

Otra alternativa es hacer un árbol de ramas, que puedes recoger en el campo, en tu jardín o en algún parque de tu municipio. Primero, coge un jarrón y pon algunas piedras o un poco de arena para que las ramas queden firmes. Colócalas de una forma interesante e incorpora una cinta, una estrella, pequeñas bolas, luces LED a pilas...

Ramas y hojas | Freepik

Luces

Son también un must de la Navidad y le dan ese toque mágico a la ornamentación. Con las tiras de luces LED que puedes encontrar en las tiendas de decoración tienes la posibilidad de crear formas geométricas, espirales, palabras... que puedes poner en las paredes y en algunos muebles. Para hacer una figura personalizada en la pared, haz primero la forma con lápiz para que luego te sea más fácil guiarte al colocar las luces.

Una idea vistosa y original son las cortinas de luces en las ventanas, como estas que encontrarás en Amazon. Enciéndelas cuando anochezca y disfruta de una iluminación cálida, perfecta para estos días de frío y manta.

Cortina de luces | amazon.es

Centros de mesa

Una decoración minimalista y muy resultona son los centros de mesa. Sea cual sea su tamaño, seguro que puedes darle ese punto navideño. ¿Cómo puedes hacer un centro de mesa? Pues con cosas muy fáciles de encontrar e incluso gratis: piñas, flores secas, hojas... o una mezcla de todo. Ponlo en un jarrón transparente o en una fuente o un bol y rematarlo con un poco de spray de espuma de nieve artificial.

Si te animas a dedicarle un poco más de tiempo, puedes hacerlo en forma de corona, con un alambre.

Corona navideña | Unsplash

Decoración navideña varia

Para completar la decoración de Navidad, incluye adornos como guirnaldas, renos, un Papá Noel o cojines, mantas, calcetines y velas con motivos navideños en las paredes o repisas.

Asimismo, tienes muchas opciones de adornos para hacer tú misma con materiales reciclados.