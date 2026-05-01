¿Por qué todo el mundo viste de tenis o yoga? El auge de los deportes que han saltado a nuestro armario

El auge del deporte en España no solo se refleja en más personas activas, sino también en un incremento significativo en la compra de equipamiento técnico.

Según Klarna, el running, los deportes de raqueta y el fitness lideran una tendencia que combina salud, estilo de vida y consumo más inteligente.

En este artículo, te lo contamos todo sobre estas tendencias crecientes en el deporte, porque desde Novamás queremos que sigas las modas y seas líder de todas las nuevas tendencias, también las que están relacionadas con el deporte. ¡Vamos a ello!

Mujer comprando ropa de deporte | Freepik

El deporte ya es parte de la rutina

La primavera no solo marca el inicio del buen tiempo, también confirma una tendencia que lleva años creciendo que trata de integrar el deporte en la vida de la gente.

Según datos recientes del Consejo Superior de Deportes sobre Hábitos Deportivos en España, más de la mitad de la población practicó actividad física de forma habitual el año pasado, lo que ha provocado un efecto directo en los hábitos de consumo.

Mujer haciendo deporte | Freepik

Ya no se trata solo de hacer ejercicio, sino de hacerlo mejor. Y eso implica el incremento de compras de equipamiento deportivo más específico, técnico y adaptado a cada disciplina.

El running lidera la tendencia

Salir a correr sigue siendo el gran protagonista. El running se mantiene como uno de los deportes más populares, especialmente entre los más jóvenes, los cuales cada vez se unen a más run clubs, participan más en carreras populares y en pruebas urbanas.

Este auge tiene un reflejo claro en el consumo: las camisetas técnicas, especialmente las transpirables, han experimentado un crecimiento notable, junto con accesorios como relojes deportivos o prendas adaptadas a cualquier clima. La idea es clara: correr sí, pero con el mejor rendimiento posible.

Mujer haciendo running | Freepik

Pádel y tenis: una fiebre que no se detiene

Según Klarna, España se consolida como uno de los grandes referentes en deportes de raqueta, especialmente en pádel. La llegada de competiciones importantes impulsa aún más el interés por estas disciplinas, tanto a nivel profesional como amateur.

El aumento en la compra de raquetas, zapatillas específicas o accesorios como muñequeras demuestra que los usuarios no solo juegan más, sino que buscan mejorar su nivel, por tanto, la especialización es ya una realidad.

Mujer jugando a pádel | Pexels

Fitness, yoga y entrenamiento diario

Más allá de las competiciones, hay otra tendencia en torno al entrenamiento diario que crece de forma silenciosa pero constante, y en gran parte se debe a las redes sociales.

El yoga, el pilates o el fitness funcional forman ya parte de la rutina de muchas personas. Esto se traduce en un aumento de productos como esterillas, conjuntos deportivos o prendas cómodas pero técnicas.

Mujer haciendo yoga | Pexels

La diferencia respecto a hace unos años es clara: ahora el consumidor está más informado y prioriza calidad, durabilidad y funcionalidad.

Comprar mejor

El crecimiento del deporte también ha cambiado la forma de comprar. El consumidor ya no actúa por impulso, sino que compara precios, busca el mejor momento y apuesta por compras más inteligentes.

Esta evolución refleja un cambio de mentalidad que entiende que el deporte no es solo una actividad puntual, sino una inversión en bienestar. Y como tal, cada vez se planifica más.

Mujer comprando un top deportivo | Pexels

Un cambio social

Lo que estamos viendo no es una moda pasajera. Es un cambio profundo en la forma de vivir, donde el deporte se convierte en un pilar fundamental del bienestar físico y mental.

Y ante esta situación cada vez más consolidada, el equipamiento deja de ser un complemento para convertirse en una herramienta clave. Porque vemos que no solo importa hacer deporte sino cómo se practica.